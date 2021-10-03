https://tr.sputniknews.com/20211003/fransada-cami-ve-liseye-saldiri-hazirligindaki-hitler-hayrani-genc-tutuklandi-1049471866.html

Fransa'da cami ve liseye saldırı hazırlığındaki Hitler hayranı genç tutuklandı

Fransa'da cami ve liseye saldırı hazırlığındaki Hitler hayranı genç tutuklandı

Fransa'da camiye ve liseye saldırı hazırlığındaki Hitler hayranı bir kişinin tutuklandığı ortaya çıktı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T04:35+0300

2021-10-03T04:35+0300

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cami

hitler

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Le Parisien gazetesinin özel haberinde, ülkenin kuzeybatısındaki Seine-Maritime bölgesinde daha önce öğrencisi olduğu liseye ve yakınındaki bir camiye saldırı hazırlığında olan 19 yaşındaki Simon'un birkaç gün önce Fransa İç İstihbarat Birimince (DGSİ) gözaltına alındığı ve terörle mücadele hakiminin karşısına çıkarılmasının ardından 1 Ekim'de tutuklandığı belirtildi.Hakkında soruşturma açılan Simon'un saldırıyı Hitler'in doğum günü ve Fransa'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu öncesi olan 20 Nisan 2022'de planladığı aktarıldı.Hitler'in hayranı olduğu belirtilen bu kişinin evinde 20 kadar bıçağın, en az 3 silahın ve Adolf Hitler’in kitabı Mein Kampf'ın (Kavgam) ismini verdiği 20 kadar defterin bulunduğu kaydedildi.Simon'un bu defterlerde kendini "Hitler'in siyasi çizgisinden yana olan bir aşırılıkçı" olarak tanımladığı belirtildi.Gencin 20 Nisan 1999'da ABD'de Colorado eyaletinin Littleton ilçesindeki Columbine Lisesinde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan daha kötüsünü yapmak istediği ifade edildi.Simon'un küçük yaşlarda birçok kez cinsel saldırıya ve sınıf arkadaşlarının tacizine maruz kaldığı için söz konusu saldırıyı planladığı aktarılırken, Le Havre kentinde yaşayan gencin defterinde ayrıca silahla saldırı planladığı 30 kişilik bir listenin bulunduğu belirtildi.Simon'un polise verdiği ifadede hükümetin "radikal İslam'a" karşı yeteri kadar mücadele etmediğini savunduğu dile getirildi.

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fransa, saldırı, cami, hitler