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https://tr.sputniknews.com/20211003/intihar-eden-18-yasindaki-aleynanin-babasindan-cinayet-aciklamasi-benim-kizim-olduruldu-1049483390.html
İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın babasından cinayet açıklaması: 'Benim kızım öldürüldü'
İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın babasından cinayet açıklaması: 'Benim kızım öldürüldü'
Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, not bırakarak evlerinin 5'incü katından atlayıp yaşamına son verdi. Baba Kemal Ağgül, kızının böyle bir şey yapmayacağını... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T18:46+0300
2021-10-03T18:46+0300
türkiye
intihar
kadın cinayetleri
aleyna ağgül
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İddiaya göre Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlu Göktürk A.’nın cep telefonuna bakarken arkadaşlık yaptığı Aleyna Ağgül'ün uygunsuz fotoğraflarını gördü.Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kıza tecavüz etti. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız, evlerinin 5'inci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Aleyna Ağgül'un intihar etmeden önce ‘Ölümümden Gökhan A. sorumludur’ yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, notta ismi geçen baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi ise baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi. 'Benim kızım intihar etmedi, bu bir cinayet'Kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü iddia eden baba Kemal Ağgül, şunları söyledi:
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intihar, kadın cinayetleri, aleyna ağgül

İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın babasından cinayet açıklaması: 'Benim kızım öldürüldü'

18:46 03.10.2021
© İHAAleyna Ağgül
Aleyna Ağgül - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© İHA
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Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, not bırakarak evlerinin 5'incü katından atlayıp yaşamına son verdi. Baba Kemal Ağgül, kızının böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek, “Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü” dedi.
İddiaya göre Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlu Göktürk A.’nın cep telefonuna bakarken arkadaşlık yaptığı Aleyna Ağgül'ün uygunsuz fotoğraflarını gördü.
Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kıza tecavüz etti. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız, evlerinin 5'inci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.
Aleyna Ağgül'un intihar etmeden önce ‘Ölümümden Gökhan A. sorumludur’ yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, notta ismi geçen baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi ise baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

'Benim kızım intihar etmedi, bu bir cinayet'

Kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü iddia eden baba Kemal Ağgül, şunları söyledi:
“Akşam 9'da çocuğu evden birilerinin vasıtasıyla çıkarıyorlar. Çocuğuma zorla alkol aldırıyorlar. Bu cinayet. Polis çocuğu elinde bıçakla yakalamış. 3 gün nezarette kaldılar baba ve oğlu. Serbest bırakıldılar. 5’nci kattan düşmüş kızım. Benim kızımın cesedinde sadece boyun arkası hasar almış. O kattan düşen insan paramparça olurdu. Güzel bir senaryo yaptılar. Çocuğum üniversiteye hazırlanıyordu, özel ders alıyordu. Böyle bir şey yapmaz.”
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