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Meteoroloji uyardı: 3 gün etkili olacak
Meteoroloji uyardı: 3 gün etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada üç gün boyunca birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağı bildirdi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T20:21+0300
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türkiye
hava durumu
meteoroloji
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin batısı için önümüzdeki 3 gün için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıklarının ise kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Üç boyunca sürecek yağışların 23 ilde de etkisini göstermesi bekleniyor.
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hava durumu, meteoroloji, sağanak

Meteoroloji uyardı: 3 gün etkili olacak

20:21 03.10.2021 (güncellendi: 20:22 03.10.2021)
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada üç gün boyunca birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağı bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin batısı için önümüzdeki 3 gün için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının ise kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Üç boyunca sürecek yağışların 23 ilde de etkisini göstermesi bekleniyor.
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