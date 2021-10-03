https://tr.sputniknews.com/20211003/meteoroloji-uyardi-3-gun-etkili-olacak-1049484965.html

Meteoroloji uyardı: 3 gün etkili olacak

Meteoroloji uyardı: 3 gün etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada üç gün boyunca birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağı bildirdi. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

hava durumu

meteoroloji

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin batısı için önümüzdeki 3 gün için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıklarının ise kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Üç boyunca sürecek yağışların 23 ilde de etkisini göstermesi bekleniyor.

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hava durumu, meteoroloji, sağanak