https://tr.sputniknews.com/20211003/mhp-kafilesinin-de-icinde-bulundugu-otobus-devrildi-2-olu-17-yarali-1049474045.html

MHP kafilesinin de içinde bulunduğu otobüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

MHP kafilesinin de içinde bulunduğu otobüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Bartın’da içerisinde Bartın Belediye Başkanı'nın da bulunduğu MHP kafilesini taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri belediye başkan yardımcısı 2 kişi... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T10:23+0300

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mhp

bartın

otobüs

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MHP’nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın’dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki otobüs Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada otobüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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mhp, bartın, otobüs