https://tr.sputniknews.com/20211003/nijeryada-dunyanin-en-buyuk-resimli-kitabinin-tanitimi-yapildi-1049472117.html

Nijerya'da dünyanın en büyük resimli kitabının tanıtımı yapıldı

Nijerya'da dünyanın en büyük resimli kitabının tanıtımı yapıldı

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Nijerya'nın kültürünü anlatan 60 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük resimli kitabı başkent... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T05:33+0300

2021-10-03T05:33+0300

2021-10-03T05:38+0300

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Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük resimli kitabı olarak onay alan Nijerya'nın tarihini, halkını ve kültürünü anlatan "Nijerya'yı Keşfet" adlı 60 metrekare büyüklüğündeki kitap başkent Abuja'da tanıtıldı.Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük resimli kitabı olarak onay alan, Nijerya'nın tarihini, halkını ve kültürünü anlatan "Nijerya'yı Keşfet" adlı kitap Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja'da tanıtıldı. 60 metrekare büyüklüğündeki dev resimli kitap, Buhari'nin resmi fotoğrafçısı Bayo Omoboriowo tarafından hazırlandı.Öncecki kitap 45 metrekare büyüklüğündeydiGuinness Dünya Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından, kitabın yazarına yerel saatle 14.00'de gönderilen e-postada, "Nijerya'yı Keşfet"in daha önce 45 metrekare ile rekoru elinde tutan resimli kitabın yerini alarak, dünyanın en büyük resimli kitabı olduğu belirtildi.Nijerya'nın 1960 yılında bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar olan dönemi kapsayan kitap, ülke tarihi, halkı, kültürü, geleneksel kurumları, manzaraları, tarlaları, büyüleyici şelaleleri, denizleri ve diğer pek çok detaya ilişkin ayrıntılı bilgi içeriyor.Kitabın yapımında 60'dan fazla kişi çalıştıNijerya Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki Hükümet Binası Konferans Merkezine yerleştirilen dev kitabının yapımında 60'tan fazla Nijeryalı genç çalıştı.Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed yaptığı açıklamada, yeni kitabın Nijerya'daki kültür turizmine ivme kazandıracağını belirtti. Muhammed, "Omoboriowo, ülkemizin zengin kültürel mirasını gözler önüne seren bu kitapla, kültür turizmi adı verilen turizm alanına giriş yaptı. Bu da, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, ziyaretçinin temel motivasyonunun, bir turizm noktasındaki somut ve somut olmayan kültürel zenginlikleri veya ürünleri öğrenmek, keşfetmek, deneyimlemek ve tüketmek olduğu bir tür turizm faaliyeti diye tanımlanıyor" dedi.

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