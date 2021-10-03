Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz

“Türkiye’de iken konservatuvarda hep sahne eğitimi almıştım; San Francisco’da kamera önü oyunculuk dersi de aldım. Ne zaman kamera önü oyunculuk eğitimi aldım, çok daha hızlı öğrendim. Nerede hata yapıyorsam kendimi izleyerek bunu çok daha hızlı düzeltebildiğimi fark ettim. Sonra New York’ta da aynı dersi aldım, çok sevdim bu dersi. Türkiye’de de şu an aynı dersi 10 senedir ben veriyorum. Kendimizi hiç dışarıdan görmüyoruz, sahnede bir şeyler yapıyoruz, narsist bir kişiliğiniz yoksa hatanızın ne olduğunu daha net görebiliyorsunuz.”