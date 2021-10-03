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GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20211003/oyuncu-irem-altug-narsist-kisiliginiz-yoksa-kendinizi-izlediginizde-hatanizi-daha-net-goruyorsunuz-1049497144.html
Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz
Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz
Oyuncu İrem Altuğ, “Ne zaman kamera önü oyunculuk eğitimi aldım, çok daha hızlı öğrendim. Nerede hata yapıyorsam kendimi izleyerek bunu çok daha hızlı... 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T23:18+0300
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gündem dişi
eğitim
kitap
oyuncu
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Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz
Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz
Oyuncu, yazar, eğitmen İrem Altuğ, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Birçok dizi ve sinema filmi projesinde farklı karakterlerde yer alan, son olarak BluTV de yayımlanan Masum projesinde Rüya; Çukur’da Ayşe karakterini canlandıran Altuğ, şunları söyledi:‘Hatamı kendimi izleyerek çok daha hızlı düzeltebildiğimi fark ettim’Altuğ, şöyle devam etti:‘Çok aşk acısı çektim’Romanında, San Francisco’daki aşk hayatını cesur ve samimi bir dille anlatan Altuğ, “Çok aşk acısı çektim” diye konuştu.Altuğ, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı San Francisco Kafası’nda, sokaklarda fal bakmaktan mezarlık mesaisinde garsonluk yapmaya uzanan ve büyük mücadeleler sonucunda oyunculuğa giden bu serüvende, Amerika’nın acımasız düzenini gözler önüne seriyor.
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Serhat Sarısözen
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eğitim, kitap, oyuncu, san fransisco, аудио

Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz

23:18 03.10.2021 (güncellendi: 12:23 04.10.2021)
GÜNDEM DIŞI
Oyuncu İrem Altuğ: Narsist kişiliğiniz yoksa kendinizi izlediğinizde hatanızı daha net görüyorsunuz
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Oyuncu İrem Altuğ, “Ne zaman kamera önü oyunculuk eğitimi aldım, çok daha hızlı öğrendim. Nerede hata yapıyorsam kendimi izleyerek bunu çok daha hızlı düzeltebildiğimi fark ettim. Kendimizi hiç dışarıdan görmüyoruz, sahnede bir şeyler yapıyoruz, narsist bir kişiliğiniz yoksa hatanızın ne olduğunu daha net görebiliyorsunuz” dedi.
Oyuncu, yazar, eğitmen İrem Altuğ, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.
Birçok dizi ve sinema filmi projesinde farklı karakterlerde yer alan, son olarak BluTV de yayımlanan Masum projesinde Rüya; Çukur’da Ayşe karakterini canlandıran Altuğ, şunları söyledi:
“Kendimi bildim bileli yazmaya çok merakım var. Hikayeler, anılar, kısa ve uzun metraj film senaryoları yazıyorum. Yazıp yapımcılığını üstlendiğim Direk Aşk isimli kısa film projemin, birçok hatırı sayılır festivalden ödülle dönmesi beni çok mutlu etti. Yazmak dışında senaryo ve kitap çevirileri yapıyorum. Richard Brestoffun Oyunculuk Eğitmenleri ile ilgili kitabının çevirisini bitirdim. 2010 yılından bu yana çeşitli sinema ve tiyatro okullarında eğitmenlik yapıyorum. Yaklaşık 8 senedir Sinematek sinema okulunda verdiğim kamera önü oyunculuk eğitimlerime hala devam etmekteyim. Film ve tiyatro festivallerine, kurumlara atölyeler hazırlıyorum. Ayrıca birebir oyuncu koçluğu ve özel ders veriyorum.”

‘Hatamı kendimi izleyerek çok daha hızlı düzeltebildiğimi fark ettim’

Altuğ, şöyle devam etti:

“Türkiye’de iken konservatuvarda hep sahne eğitimi almıştım; San Francisco’da kamera önü oyunculuk dersi de aldım. Ne zaman kamera önü oyunculuk eğitimi aldım, çok daha hızlı öğrendim. Nerede hata yapıyorsam kendimi izleyerek bunu çok daha hızlı düzeltebildiğimi fark ettim. Sonra New York’ta da aynı dersi aldım, çok sevdim bu dersi. Türkiye’de de şu an aynı dersi 10 senedir ben veriyorum. Kendimizi hiç dışarıdan görmüyoruz, sahnede bir şeyler yapıyoruz, narsist bir kişiliğiniz yoksa hatanızın ne olduğunu daha net görebiliyorsunuz.”

‘Çok aşk acısı çektim’

Romanında, San Francisco’daki aşk hayatını cesur ve samimi bir dille anlatan Altuğ, “Çok aşk acısı çektim” diye konuştu.
Altuğ, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı San Francisco Kafası’nda, sokaklarda fal bakmaktan mezarlık mesaisinde garsonluk yapmaya uzanan ve büyük mücadeleler sonucunda oyunculuğa giden bu serüvende, Amerika’nın acımasız düzenini gözler önüne seriyor.
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