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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy viyadüğünden düşen parçaların çevreye zarar vermemesi için file germe çalışması... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:25+0300
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti.Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı.Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi.
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istanbul, türkiye, karayolları genel müdürlüğü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma

15:25 04.10.2021
© DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
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Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy viyadüğünden düşen parçaların çevreye zarar vermemesi için file germe çalışması başlattı. Geçici olduğu belirtilen önlem sonrası tadilat çalışmaları başlayacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti.
Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı.
Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.
Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi.
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