Antalya'da çoban, kendisini görüntüleyen drone'u sopayla kovaladı

Antalya Kaş'ta her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü. Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone kovalamaya başladı. Bunun üzerine drone operatörü, cihazı geri çekti. Kararından vazgeçen adam dronunun kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti. Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.
Antalya'da drone ile yaylada yapılan çekimde ilginç anlar yaşandı. 2 bin 500 rakımlı yaylada drone ile görüntülendiğini fark eden çoban sopasıyla drone'u kovalamaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen çoban bu sefer şapkasını sallayarak selam verdi.
Antalya Kaş'ta her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü. Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone kovalamaya başladı.
Bunun üzerine drone operatörü, cihazı geri çekti. Kararından vazgeçen adam dronunun kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti. Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.