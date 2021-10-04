https://tr.sputniknews.com/20211004/asilamada-kirmizi-renkte-olan-sanliurfada-sosyal-mesafesiz-konser--1049513263.html

Aşılamada 'kırmızı' renkte olan Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

Aşılamada 'kırmızı' renkte olan Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

Şanlıurfa'da düzenlenen açık hava konserinde, kentin aşılamada 'çok yüksek riskli' kategoride 'kırmızı' renkte olmasına rağmen, vatandaşlar Gripin Müzik... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T19:03+0300

2021-10-04T19:03+0300

2021-10-04T19:03+0300

koronavirüs

şanlıurfa

aşı

sosyal mesafe

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlediği açık hava konserinde Gripin grubu sahne aldı.Düzenlenen halk konserinde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmedi. Pandemi nedeniyle ara verilen konserlerin tekrar başlamasıyla konser alanını dolduran binlerce kişi, gönüllerince eğlendi.Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans eden izleyiciler, pandemiye aldırış etmeden omuz omuza hiç mesafe bırakmadan eğlendi.Aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan kentte ortaya çıkan görüntü bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık iki saat sonra grup üyelerine plaket verilmesiyle son buldu.

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şanlıurfa, aşı, sosyal mesafe, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?