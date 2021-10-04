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https://tr.sputniknews.com/20211004/astronot-barbie-yercekimsiz-ortam-deneyimi-yasadi-1049506269.html
Astronot Barbie, yerçekimsiz ortam deneyimi yaşadı
Astronot Barbie, yerçekimsiz ortam deneyimi yaşadı
Dünya Uzay Haftası sebebiyle oyuncak şirketi Mattel, Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliğine giderek, kız çocuklarına ilham vermek adına 'astronot Barbie'ye... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:19+0300
2021-10-04T16:24+0300
yaşam
avrupa uzay ajansı (esa)
uluslararası uzay istasyonu (iss)
kadın
barbie
yerçekimsiz ortam
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Oyuncak şirketi Mattel ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kız çocuklarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmaları için ilham vermek adına türünün tek örneği olan ve Samantha Cristoforetti'yi örnek alarak tasarlanan Barbie bebeğe yerçekimsiz ortam deneyimi yaşattı.Özel tasarım bebek, daha sonra İngiltere ve Avrupa'da satışa sunulacak.44 yaşındaki Cristoforetti, gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) komuta eden ilk Avrupalı ​​olarak bir ilke imza atacak.'Önemsediğimiz bir şey var, o da gelecek nesillere ilham vermek'Cristoforetti, sıfır yerçekimsiz ortamdaki Barbie bebek videosunun genç nesillere ilham vermesini umduğunu belirterek, "Astronotlar olarak hepimizin önemsediği bir şey var, o da gelecek nesillere ilham vermek" dedi.Cristoforetti, "Bence erkekler ve kızlar, ilginç bir şey gördükleri için bir şeylere tutkuyla yaklaşıyorlar zira onlarda eğlenceli bir şey görüyorlar ve belki bu görüntüler bazı kızların kalbinde bir tutku uyandıracak ve bu inanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.Söz konusu uygulama, farklı uzay kariyerlerini öne çıkarmak ve ilkokul çağındaki çocuklara uzay hakkında daha fazla şey öğretmek için eğitim kaynakları da sunuluyor.Barbie'nin Pazarlama Direktörü Isabel Ferrer, yaptığı açıklamada, "Uzay ve fen bilimleri kariyerleri hala kadınlar tarafından yeterince temsil edilmiyorken Barbie, bu Dünya Uzay Haftası platformunu, kızlara sınırsız potansiyellerini keşfetmeleri için onlara ilham vermek üzere uzayda heyecan verici ve çeşitli roller ve aktiviteler göstermek adına kullanıyor" diye konuştu.Programın ulaşmaya çalıştıkları sadece astronotluk hayali olan çocuklar değil, Dr. Nicol Caplin gibi potansiyel mühendislere ve uzay bilimcilerine odaklanlanıldığını belirtti.ESA'nın İnsan ve Robotik Keşif Direktörlüğünde Derin Uzay Araştırma bilimcisi olarak görev yapan Caplin, ISS'e yönelik bir dizi astrobiyoloji deneyi üzerinde çalışıyor.'Belki bu küçük de olsa bir kıvılcım yakabilir'Sadece uzayda değil, fen bilimleri kariyerlerinde de cinsiyet çeşitliliği eksikliğine işaret eden Caplin, bebeği gören genç kızların 'son derece güçlü' olabileceğini ifade etti.Caplin, "Bence göremediğin biri olmak ve kendini uzayda süzülen bir Barbie bebek olarak hayal etmek oldukça zor. Belki bu küçük de olsa bir kıvılcım yakabilir ve bazı kızlara, bir gün uzay giysisi giymeleri ve uzaya gitmeleri için gerçekten ilham verebilir" yorumunu yaptı.ESA'ya 28 yaşında araştırma görevlisi olarak katılan Caplin, gençleri cesaretlendirmenin temel olarak seçimle ilgili olduğuna inandığını söyledi:"Bunun kızları fen bilimlerine zorlamakla alakası yok. Bence bu, genç kızlara hayatta ne yapmak istediklerini bilme ve onlara neyin açık olduğunu bilme seçeneği sunmakla ilgili. Çocuk her şeyden zevk alır ve eğer bu zevk aldığı şey bilim ise, ben buna hepten varım ve bu teşvik edilmelidir. Belki bu oyuncak buna yardımcı olabilir."
https://tr.sputniknews.com/20210916/spacex-icinde-astronot-olmayan-4-kisinin-bulundugu-roketi-firlatti-1048950009.html
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avrupa uzay ajansı (esa), uluslararası uzay istasyonu (iss), kadın, barbie, yerçekimsiz ortam

Astronot Barbie, yerçekimsiz ortam deneyimi yaşadı

16:19 04.10.2021 (güncellendi: 16:24 04.10.2021)
© REUTERS / SIMONE MAROCCHIAstronot Barbie
Astronot Barbie - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / SIMONE MAROCCHI
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Dünya Uzay Haftası sebebiyle oyuncak şirketi Mattel, Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliğine giderek, kız çocuklarına ilham vermek adına 'astronot Barbie'ye yerçekimsiz ortam deneyimi yaşattı.
Oyuncak şirketi Mattel ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kız çocuklarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmaları için ilham vermek adına türünün tek örneği olan ve Samantha Cristoforetti'yi örnek alarak tasarlanan Barbie bebeğe yerçekimsiz ortam deneyimi yaşattı.
Özel tasarım bebek, daha sonra İngiltere ve Avrupa'da satışa sunulacak.
44 yaşındaki Cristoforetti, gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) komuta eden ilk Avrupalı ​​olarak bir ilke imza atacak.

'Önemsediğimiz bir şey var, o da gelecek nesillere ilham vermek'

Cristoforetti, sıfır yerçekimsiz ortamdaki Barbie bebek videosunun genç nesillere ilham vermesini umduğunu belirterek, "Astronotlar olarak hepimizin önemsediği bir şey var, o da gelecek nesillere ilham vermek" dedi.
Cristoforetti, "Bence erkekler ve kızlar, ilginç bir şey gördükleri için bir şeylere tutkuyla yaklaşıyorlar zira onlarda eğlenceli bir şey görüyorlar ve belki bu görüntüler bazı kızların kalbinde bir tutku uyandıracak ve bu inanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.
Söz konusu uygulama, farklı uzay kariyerlerini öne çıkarmak ve ilkokul çağındaki çocuklara uzay hakkında daha fazla şey öğretmek için eğitim kaynakları da sunuluyor.
Barbie'nin Pazarlama Direktörü Isabel Ferrer, yaptığı açıklamada, "Uzay ve fen bilimleri kariyerleri hala kadınlar tarafından yeterince temsil edilmiyorken Barbie, bu Dünya Uzay Haftası platformunu, kızlara sınırsız potansiyellerini keşfetmeleri için onlara ilham vermek üzere uzayda heyecan verici ve çeşitli roller ve aktiviteler göstermek adına kullanıyor" diye konuştu.
Programın ulaşmaya çalıştıkları sadece astronotluk hayali olan çocuklar değil, Dr. Nicol Caplin gibi potansiyel mühendislere ve uzay bilimcilerine odaklanlanıldığını belirtti.
ESA'nın İnsan ve Robotik Keşif Direktörlüğünde Derin Uzay Araştırma bilimcisi olarak görev yapan Caplin, ISS'e yönelik bir dizi astrobiyoloji deneyi üzerinde çalışıyor.

'Belki bu küçük de olsa bir kıvılcım yakabilir'

Sadece uzayda değil, fen bilimleri kariyerlerinde de cinsiyet çeşitliliği eksikliğine işaret eden Caplin, bebeği gören genç kızların 'son derece güçlü' olabileceğini ifade etti.
Caplin, "Bence göremediğin biri olmak ve kendini uzayda süzülen bir Barbie bebek olarak hayal etmek oldukça zor. Belki bu küçük de olsa bir kıvılcım yakabilir ve bazı kızlara, bir gün uzay giysisi giymeleri ve uzaya gitmeleri için gerçekten ilham verebilir" yorumunu yaptı.
ESA'ya 28 yaşında araştırma görevlisi olarak katılan Caplin, gençleri cesaretlendirmenin temel olarak seçimle ilgili olduğuna inandığını söyledi:
"Bunun kızları fen bilimlerine zorlamakla alakası yok. Bence bu, genç kızlara hayatta ne yapmak istediklerini bilme ve onlara neyin açık olduğunu bilme seçeneği sunmakla ilgili. Çocuk her şeyden zevk alır ve eğer bu zevk aldığı şey bilim ise, ben buna hepten varım ve bu teşvik edilmelidir. Belki bu oyuncak buna yardımcı olabilir."
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