https://tr.sputniknews.com/20211004/elindeki-lekeler-sebebiyle-doktora-gitti-losemi-oldugunu-ogrendi-1049509852.html

Elindeki lekeler sebebiyle doktora gitti, lösemi olduğunu öğrendi

Elindeki lekeler sebebiyle doktora gitti, lösemi olduğunu öğrendi

Almanya'da el ve ayaklarındaki kızarıklıklar nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Sedef hastalığı gibi görünen lekelerin aslında... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T17:28+0300

2021-10-04T17:28+0300

2021-10-04T17:29+0300

yaşam

hastane

lösemi

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Almanya’nın Mannheim kentinde ismi açıklanmayan bir adam, ellerinde ve dirseklerindeki kızarıklıklar nedeniyle kliniğe başvurduğunda çok nadir görülen bir lösemi türü olduğu belirlendi.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, bir süredir ağrı ve kızarıklık yaşadığını belirten adamın döktüğü lekeler sedef hastalığına benziyordu. Ancak doktorlar, testler sonucu bunun ender görülen lösemi kutis olduğunu anladı.Çok ender görülen bir komplikasyonLösemi kutis, löseminin nadir bir komplikasyonu olarak biliniyor. Kötü huylu lökositler cildi istila ettiğinde ve cildin dış yüzeyinde lezyonlara neden olması sonucu oluşuyor. Genellikle kol ve bacaklarda, göğüste, kafa derisinde ve yüz bölgesinde ortaya çıkar. Çok nadirdir ve lösemi vakalarının yaklaşık yüzde üçünde görülüyor.Almanya’da meydana gelen olaydaki kişide, löseminin, ateş veya titreme, kalıcı yorgunluk, halsizlik gibi semptomlarından hiçbirine rastlanmadığı, sadece el ve ayaklarında kızarıklıklar olduğu belirtildi. Öte yandan, hastanede yapılan testler, adamın düşük trombosit sayısına sahip olduğunu ortaya çıkardığı belirtildi.

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hastane, lösemi