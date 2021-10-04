https://tr.sputniknews.com/20211004/evergrandenin-hissesi-isleme-kapatildi-1049491836.html

Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

Yaklaşık 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte güçlük çeken Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin Hong Kong Borsası'ndaki işlem sıraları... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T08:22+0300

2021-10-04T08:22+0300

2021-10-04T08:21+0300

dünya

hisse senedi

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hisse

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evergrande

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Dünya ekonomilerinin yakından takip ettiği Evergrande olayında yeni gelişme yaşandı. 300 milyar dolarlık dev borcu ile iflas etmesi beklenen şirketin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldığı duyuruldu.Finansal dar boğazda olan Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un Hisse işlemleri sabah 04:00'te kapatıldı. Kapatmaya ilişkin olarak herhangi bir neden açıklanmadı.China Evergrande Group'un bir diğer bağlı ortaklığı China Evergrande New Energy Vehicle Group'un hisseleri ise yüzde 0,3 değer kazandı.Dünyanın en borçlusuShenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu Gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.

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