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https://tr.sputniknews.com/20211004/evergrandenin-hissesi-isleme-kapatildi-1049491836.html
Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı
Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı
Yaklaşık 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte güçlük çeken Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin Hong Kong Borsası'ndaki işlem sıraları... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T08:22+0300
2021-10-04T08:21+0300
dünya
hisse senedi
açıklama
hisse
işlem
evergrande
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Dünya ekonomilerinin yakından takip ettiği Evergrande olayında yeni gelişme yaşandı. 300 milyar dolarlık dev borcu ile iflas etmesi beklenen şirketin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldığı duyuruldu.Finansal dar boğazda olan Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un Hisse işlemleri sabah 04:00'te kapatıldı. Kapatmaya ilişkin olarak herhangi bir neden açıklanmadı.China Evergrande Group'un bir diğer bağlı ortaklığı China Evergrande New Energy Vehicle Group'un hisseleri ise yüzde 0,3 değer kazandı.Dünyanın en borçlusuShenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu Gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.
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hisse senedi, açıklama, hisse, işlem, evergrande

Evergrande'nin hissesi işleme kapatıldı

08:22 04.10.2021
© REUTERS / TYRONE SIUEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / TYRONE SIU
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Yaklaşık 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte güçlük çeken Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin Hong Kong Borsası'ndaki işlem sıraları durduruldu.
Dünya ekonomilerinin yakından takip ettiği Evergrande olayında yeni gelişme yaşandı. 300 milyar dolarlık dev borcu ile iflas etmesi beklenen şirketin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldığı duyuruldu.
Finansal dar boğazda olan Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un Hisse işlemleri sabah 04:00'te kapatıldı. Kapatmaya ilişkin olarak herhangi bir neden açıklanmadı.
China Evergrande Group'un bir diğer bağlı ortaklığı China Evergrande New Energy Vehicle Group'un hisseleri ise yüzde 0,3 değer kazandı.

Dünyanın en borçlusu

Shenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu Gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.
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