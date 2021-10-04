Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211004/evinin-bahcesinde-kopeklerin-cansiz-bedenleri-bulunan-kadin-tahliye-edildi-1049513692.html
Evinin bahçesinde köpeklerin cansız bedenleri bulunan kadın tahliye edildi
Evinin bahçesinde köpeklerin cansız bedenleri bulunan kadın tahliye edildi
Ankara'da evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meral T., konutu terk... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T19:21+0300
2021-10-04T19:21+0300
yaşam
ankara
köpek
tahliye
tanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg
Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi’nde oturan mahalle sakinleri, sokaktaki kötü koku nedeniyle 6 Ağustos’ta belediyeye ve polise ihbarda bulundu.Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, kokunun Meral T.’nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinden geldiği tespit edildi. Bunun üzere bina bahçesinde arama yapıldı.Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpeğin cansız bedeni bulundu. Meral T.’nin evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin uygunsuz koşullarda kafeslerin içinde tutulduğu görüldü.Gözaltına alınan Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Meral T. hakkında ’11 evcil hayvanı kasten öldürme’ ve ‘evcil hayvana zalimce muamelede bulunma’ suçlarından dava açıldı.13 tanık dinlendiAnkara 55’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Meral T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.Meral T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, çürümüş köpek cansız bedenlerinin kendisine ait olmadığını söyledi. Toplamda 13 tanığın dinlendiği duruşmada sanık önceki beyanlarını tekrarladı ve tahliyesini talep etti.Mahkeme, Meral T.’nin konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, davayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_130:0:778:486_1920x0_80_0_0_be9f9c0756f0f02d38cdc7d009e8b7fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, köpek, tahliye, tanık

Evinin bahçesinde köpeklerin cansız bedenleri bulunan kadın tahliye edildi

19:21 04.10.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA
Abone ol
Ankara'da evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meral T., konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi’nde oturan mahalle sakinleri, sokaktaki kötü koku nedeniyle 6 Ağustos’ta belediyeye ve polise ihbarda bulundu.
Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, kokunun Meral T.’nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinden geldiği tespit edildi. Bunun üzere bina bahçesinde arama yapıldı.
Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpeğin cansız bedeni bulundu. Meral T.’nin evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin uygunsuz koşullarda kafeslerin içinde tutulduğu görüldü.
Gözaltına alınan Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Meral T. hakkında ’11 evcil hayvanı kasten öldürme’ ve ‘evcil hayvana zalimce muamelede bulunma’ suçlarından dava açıldı.

13 tanık dinlendi

Ankara 55’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Meral T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.
Meral T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, çürümüş köpek cansız bedenlerinin kendisine ait olmadığını söyledi. Toplamda 13 tanığın dinlendiği duruşmada sanık önceki beyanlarını tekrarladı ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme, Meral T.’nin konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, davayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:04Formula 1 tarihinde ilk
20:04Almanya, çevre dostu sentetik uçak yakıtı için ilk tesisi kurdu
19:55Aleyna Ağgül ölmeden bir gün önce Gökhan Argın hakkında emniyete şikayette bulunmuş
19:52Emniyet, sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı görüntülü aramalara karşı uyardı
19:442021 Nobel Tıp Ödülü’ne giden yolu acı biber açtı
19:44Van Gölü fotoğrafının sahibi astronot Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi
19:33Tanju Özcan: Halkın yüzde 85'i 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor
19:21Lahde kazınmış 2 bin yıllık beddua: Bedenimi rahatsız eden olursa, tanrıların laneti onun olsun
19:21Evinin bahçesinde köpeklerin cansız bedenleri bulunan kadın tahliye edildi
19:09Fulya Öztürk'ten 'Umudun Olsun' programı için 'iğrenç içerikler' diyen Fatih Portakal'a yanıt
19:03Aşılamada 'kırmızı' renkte olan Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser
18:55İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: 'Bu şehir hepimizin'
18:50Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:47Parkta dolaşırken 4 karatlık elmas buldu: Aynı parkta sadece bu yıl 258 elmas bulundu
18:39Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var
18:37Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı
18:36IMF: Yatırım fonu sektörü yeşil ekonomiye geçişin önemli bir itici gücü olabilir
18:29Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
18:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
18:18Ozan Tufan: Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım, tüm sorumluluk bize ait