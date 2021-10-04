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Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti
Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti
Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirketi ağır ithamlarla suçlaması ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T22:04+0300
2021-10-04T22:06+0300
ekonomi
facebook
borsa
hisse
değer
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Sosyal medya platformu Facebook, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44'te çökmesiyle birlikte eski çalışanlarından Frances Haugen'ın ifşasının yaşandığı günü borsada yüzde 5'in üzerinde kayıpla sürdürüyor.'Algoritmalar nefret yayan içerikleri öne çıkarıyor'T24'ün haberine göre Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti. Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sunduğunu belirtti.'Bir günde yüzde 5,75 değer kaybı'Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlana Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarını artırdı. Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211004/facebook-whatsapp-ve-instagram-coktu-1049512874.html
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facebook, borsa, hisse, değer

Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti

22:04 04.10.2021 (güncellendi: 22:06 04.10.2021)
© REUTERS / Ralph Orlowski/File PhotoBorsa
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Ralph Orlowski/File Photo
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Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirketi ağır ithamlarla suçlaması ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
Sosyal medya platformu Facebook, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'la birlikte TSİ 18.44'te çökmesiyle birlikte eski çalışanlarından Frances Haugen'ın ifşasının yaşandığı günü borsada yüzde 5'in üzerinde kayıpla sürdürüyor.
Facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
DÜNYA
Tüm dünyada WhatsApp, Instagram ve Facebook'a 4.5 saattir erişim sorunu yaşanıyor
18:50

'Algoritmalar nefret yayan içerikleri öne çıkarıyor'

T24'ün haberine göre Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti. Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sunduğunu belirtti.

'Bir günde yüzde 5,75 değer kaybı'

Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlana Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarını artırdı. Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor.
İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.
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