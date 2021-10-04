https://tr.sputniknews.com/20211004/facebook-whatsapp-ve-instagram-coktu-1049512874.html

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector'un bildirdiğine göre, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde sorun... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T18:50+0300

2021-10-04T18:50+0300

2021-10-04T19:35+0300

yaşam

facebook

whatsapp

erişim

çökme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor. WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor. Facebook'ta ise 'Sorry, something went wrong' hatası veriyor.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, whatsapp, erişim, çökme