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Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:50 04.10.2021 (güncellendi: 19:35 04.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
© REUTERS / Dado Ruvic
Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector'un bildirdiğine göre, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.
#Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/nSrK6yf6AG— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 4, 2021
Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.
We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021
Thanks for your patience!
Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.
Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor.
WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.
Facebook'ta ise 'Sorry, something went wrong' hatası veriyor.