Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211004/facebook-whatsapp-ve-instagram-coktu-1049512874.html
Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector'un bildirdiğine göre, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde sorun... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T18:50+0300
2021-10-04T19:35+0300
yaşam
facebook
whatsapp
erişim
çökme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045110499_0:89:1800:1102_1920x0_80_0_0_16d7510ecff9e856bc31e18de61b4aed.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor. WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor. Facebook'ta ise 'Sorry, something went wrong' hatası veriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045110499_331:0:1800:1102_1920x0_80_0_0_14ffe3d66f678dd55068a87dfadbd908.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
facebook, whatsapp, erişim, çökme

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

18:50 04.10.2021 (güncellendi: 19:35 04.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector'un bildirdiğine göre, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.
Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.
Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.
Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor.
WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.
Facebook'ta ise 'Sorry, something went wrong' hatası veriyor.
505914
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:04Formula 1 tarihinde ilk
20:04Almanya, çevre dostu sentetik uçak yakıtı için ilk tesisi kurdu
19:55Aleyna Ağgül ölmeden bir gün önce Gökhan Argın hakkında emniyete şikayette bulunmuş
19:52Emniyet, sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı görüntülü aramalara karşı uyardı
19:442021 Nobel Tıp Ödülü’ne giden yolu acı biber açtı
19:44Van Gölü fotoğrafının sahibi astronot Rubins'e fahri hemşehrilik teklifi
19:33Tanju Özcan: Halkın yüzde 85'i 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor
19:21Lahde kazınmış 2 bin yıllık beddua: Bedenimi rahatsız eden olursa, tanrıların laneti onun olsun
19:21Evinin bahçesinde köpeklerin cansız bedenleri bulunan kadın tahliye edildi
19:09Fulya Öztürk'ten 'Umudun Olsun' programı için 'iğrenç içerikler' diyen Fatih Portakal'a yanıt
19:03Aşılamada 'kırmızı' renkte olan Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser
18:55İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: 'Bu şehir hepimizin'
18:50Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:47Parkta dolaşırken 4 karatlık elmas buldu: Aynı parkta sadece bu yıl 258 elmas bulundu
18:39Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var
18:37Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı
18:36IMF: Yatırım fonu sektörü yeşil ekonomiye geçişin önemli bir itici gücü olabilir
18:29Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
18:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
18:18Ozan Tufan: Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım, tüm sorumluluk bize ait