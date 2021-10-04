KORONAVİRÜS
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Günlük koronavirüs verileri açıklandı: 28 bin 810 yeni vaka, 248 can kaybı
20:37 04.10.2021 (güncellendi: 21:09 04.10.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır - maske - aşı - koronavirüs
© Sputnik / Sertaç Kayar
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!
Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım! pic.twitter.com/UxuTUlByBq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2021