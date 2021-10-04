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Kaliforniya'da petrol sızıntısı deniz yaşamını tehdit ediyor
Kaliforniya'da petrol sızıntısı deniz yaşamını tehdit ediyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kıyılarındaki petrol sızıntısının balık ölümlerine yol açtığı, sulak alanları ve sahilleri kirlettiği bildirildi. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T15:16+0300
2021-10-04T15:16+0300
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kaliforniya
meksika körfezi
petrol boru hattı
petrol sızıntısı
orange county
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BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrekarelik bir alana yayıldı.Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi.Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.
kaliforniya
meksika körfezi
orange county
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kaliforniya, meksika körfezi, petrol boru hattı, petrol sızıntısı, orange county, фото

Kaliforniya'da petrol sızıntısı deniz yaşamını tehdit ediyor

15:16 04.10.2021
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kıyılarındaki petrol sızıntısının balık ölümlerine yol açtığı, sulak alanları ve sahilleri kirlettiği bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrekarelik bir alana yayıldı.
Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.
© REUTERS / Gene BlevinsHuntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.
Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / Gene Blevins
Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.
© REUTERS / Gene BlevinsAssociated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.
Associated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / Gene Blevins
Associated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.
© REUTERS / Gene BlevinsYetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.
Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / Gene Blevins
Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.
© REUTERS / Gene BlevinsSızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi.
Sızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / Gene Blevins
Sızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi.
© REUTERS / Gene BlevinsÜç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı.
Üç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS / Gene Blevins
Üç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı.
© REUTERS / Gene BlevinsMeksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı.
Meksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / Gene Blevins
Meksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı.
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