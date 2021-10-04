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Kaliforniya'da petrol sızıntısı deniz yaşamını tehdit ediyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kıyılarındaki petrol sızıntısının balık ölümlerine yol açtığı, sulak alanları ve sahilleri kirlettiği bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrekarelik bir alana yayıldı.
Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.
© REUTERS / Gene BlevinsHuntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.
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© REUTERS / Gene Blevins
Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.
© REUTERS / Gene BlevinsAssociated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.
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© REUTERS / Gene Blevins
Associated Press'e göre, bunun, eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor.
© REUTERS / Gene BlevinsYetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.
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© REUTERS / Gene Blevins
Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor.
© REUTERS / Gene BlevinsSızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi.
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© REUTERS / Gene Blevins
Sızıntı nedeniyle yaban hayatının etkilendiği aktarılırken, suların kirlendiği, kıyı boyunca ölü hayvanların görüldüğü ve ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın da çok zarar gördüğü belirtildi.
© REUTERS / Gene BlevinsÜç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı.
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© REUTERS / Gene Blevins
Üç açık deniz platformuna sahip olan Amplify Energy Corp, 2 Ekim'de daha fazla petrol sızıntısını önlemek için operasyonları durdurduğunu ve boru hattını kapattığını açıkladı.
© REUTERS / Gene BlevinsMeksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı.
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© REUTERS / Gene Blevins
Meksika Körfezi açıklarındaki Deep Water Horizon'da 2010'da yaşanan yaklaşık 300 bin ton petrol sızıntısı, planktonlardan yunuslara kadar binlerce türün ölümüne yol açmıştı.