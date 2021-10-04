https://tr.sputniknews.com/20211004/konami-efootball-2022-icin-ozur-diledi-1049506141.html

Konami, eFootball 2022'deki hatalar nedeniyle özür diledi

Konami, eFootball 2022'deki hatalar nedeniyle özür diledi

Konami popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball 2022 geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Ancak oyun çok sayıda eleştiri aldı. Konami ise bu durum... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:16+0300

2021-10-04T16:16+0300

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spor

futbol

oyun

konami

özür

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Konami, eFootball 2022'deki hatalar nedeniyle özür dilediKONAMI, eFootball 2022 için özür diledi96 yüz animasyonları sebebiyle sosyal medyada epey konuşuldu. Özellikle Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldız isimlerde de bu hata görüldü. T24'ün aktardığına göre, Konami de bu durum için özür diledi.Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme ile sorunu çözeceklerini aktardı.Konami kısa süre önce çıkan sürümün erken erişim tarzında olacağını belirtmişti. Oyun, tam sürümüne ilerleyen aylarda kavuşacak.

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2021

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futbol, oyun, konami, özür