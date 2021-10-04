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https://tr.sputniknews.com/20211004/koreler-arasi-iletisim-hatlari-yeniden-acildi-1049492622.html
Koreler arası iletişim hatları yeniden açıldı
Koreler arası iletişim hatları yeniden açıldı
Kuzey Koreli yetkililer, iletişim hatlarında aylar süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün yerel saatle 9.00 itibarıyla Güney Kore ile irtibatın... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T09:31+0300
2021-10-04T09:34+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
kim jong-un
restorasyon
iletişim
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang ile Seul arasındaki kopuk iletişim hatlarının bugün itibarıyla restore edileceğini açıkladı.Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberde, Pyongyang'ın söz konusu hamlesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kısa vadede toparlanması ve yarımadada kalıcı barışın tesis edilmesine dönük beklenti ve arzunun gerçeğe dönüştürülmesi çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.Haberde ayrıca, Güney Kore makamlarına, 'iletişim hatlarının yeniden açılmasının anlamını akıllarında tutmaları' ve 'ülkeler arası ilişkileri normale çevirmek için beklemiş sorunları çözüme kavuşturma yönünde aktif çaba göstermeleri gerektiği' çağrısı yapıldı.Güney Kore merkezli Yohnap haber ajansının aktardığına göre, haberin duyurulmasından saatler sonra Kuzey Koreli yetkililer, Güneyli mevkidaşlarıyla ilk irtibatı gerçekleştirdi.Öte yandan ajans, Seul'un iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlama ihtimali konusundaki iyimser tutumunun sürdüğünü kaydetti.Geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim, birkaç aydır teknik sorunlar nedeniyle çevrimdışı kalan iletişim hatlarının etkinleştirilmesi olan desteğini ifade etmişti.Kim, bu adımın taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut çıkmazdan kurtulmasını ve yarımadada kalıcı barışı görmelerine imkan tanıyacağı mesajını vermişti.Bununla beraber Pyongyang'dan gelen pozitif mesajlar Seul tarafından olumlu karşılanmıştı.Bildiri krizinde irtibat kesilmiştiKuzey Kore, yine 2020'in haziran ayında sınırdan atılan Pyongyang karşıtı bildiriler nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını kapatma kararı almıştı.Temmuz ayına gelindiğinde taraflar, restorasyonun devamında iletişim hatlarını iyileştirme konusunda mutabık kalmış; ancak Kuzey, aradan geçen birkaç haftanın ardından iletişim hatlarını tekrar devre dışı bırakmıştı.
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kuzey kore, güney kore, kim jong-un, restorasyon, iletişim

Koreler arası iletişim hatları yeniden açıldı

09:31 04.10.2021 (güncellendi: 09:34 04.10.2021)
© AFP 2021 / ED JONESGüney Kore- Kuzey Kore
Güney Kore- Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / ED JONES
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Kuzey Koreli yetkililer, iletişim hatlarında aylar süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün yerel saatle 9.00 itibarıyla Güney Kore ile irtibatın yeniden kurulduğunu bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang ile Seul arasındaki kopuk iletişim hatlarının bugün itibarıyla restore edileceğini açıkladı.
Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberde, Pyongyang'ın söz konusu hamlesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kısa vadede toparlanması ve yarımadada kalıcı barışın tesis edilmesine dönük beklenti ve arzunun gerçeğe dönüştürülmesi çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca, Güney Kore makamlarına, 'iletişim hatlarının yeniden açılmasının anlamını akıllarında tutmaları' ve 'ülkeler arası ilişkileri normale çevirmek için beklemiş sorunları çözüme kavuşturma yönünde aktif çaba göstermeleri gerektiği' çağrısı yapıldı.
Güney Kore merkezli Yohnap haber ajansının aktardığına göre, haberin duyurulmasından saatler sonra Kuzey Koreli yetkililer, Güneyli mevkidaşlarıyla ilk irtibatı gerçekleştirdi.
Öte yandan ajans, Seul'un iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlama ihtimali konusundaki iyimser tutumunun sürdüğünü kaydetti.
Geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim, birkaç aydır teknik sorunlar nedeniyle çevrimdışı kalan iletişim hatlarının etkinleştirilmesi olan desteğini ifade etmişti.
Kim, bu adımın taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut çıkmazdan kurtulmasını ve yarımadada kalıcı barışı görmelerine imkan tanıyacağı mesajını vermişti.
Bununla beraber Pyongyang'dan gelen pozitif mesajlar Seul tarafından olumlu karşılanmıştı.

Bildiri krizinde irtibat kesilmişti

Kuzey Kore, yine 2020'in haziran ayında sınırdan atılan Pyongyang karşıtı bildiriler nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını kapatma kararı almıştı.
Temmuz ayına gelindiğinde taraflar, restorasyonun devamında iletişim hatlarını iyileştirme konusunda mutabık kalmış; ancak Kuzey, aradan geçen birkaç haftanın ardından iletişim hatlarını tekrar devre dışı bırakmıştı.
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