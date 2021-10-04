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'Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan' Yüksekova'da 600 bin dönüm arazi kurudu
'Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan' Yüksekova'da 600 bin dönüm arazi kurudu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Yüksekova... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T03:45+0300
2021-10-04T03:49+0300
yaşam
türkiye
hakkari
küresel ısınma
yüksekova
kuraklık
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Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Yüksekova'da tarım arazilerini de etkiledi. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbaharda ise beklenen yağışları almayan ilçede kuraklık endişe verici boyutta. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Kuru tarım yapılan arazilerde de rekolte düştü.Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kuraklığın hayvancılığı da etkilediğini belirterek, "İlçemiz, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İlkbahar 'bezoz' diye ektiğimiz, buğdayların yemleri ya da yem bitkilerini 3 defa sularız. Su olmadığı zaman bunlar kurur, tarlalar kuruduğu zaman elde etmiş olduğumuz ürünler azalır. Dolayısıyla hayvanlarımıza bu yemi veremeyiz" dedi.İlçede bir milyona yakın küçükbaş hayvanın olduğunu belirten Onay "600 bin dönüm arazi var. Bunun 220 bini ovada. Şu an hayvanlarımızı satmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu kış yedireceğimiz yem yok Yemlerimizi, kendimiz tarlalarımızdan istihsal ederdik" açıklamasını yaptı.Onay, kuraklığın meydana getirdiği susuzluktan dolayı bölgedeki tarımın çok gerilediğine dikkat çekti ve hayvanların piyasada ucuza satıldığını söyledi.Onay, sözlerine şu şekilde devam ett:
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türkiye, hakkari, küresel ısınma, yüksekova, kuraklık

'Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan' Yüksekova'da 600 bin dönüm arazi kurudu

03:45 04.10.2021 (güncellendi: 03:49 04.10.2021)
© DHAHakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© DHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay "Yüksekova, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz" dedi.
Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Yüksekova'da tarım arazilerini de etkiledi. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbaharda ise beklenen yağışları almayan ilçede kuraklık endişe verici boyutta. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Kuru tarım yapılan arazilerde de rekolte düştü.
Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kuraklığın hayvancılığı da etkilediğini belirterek, "İlçemiz, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İlkbahar 'bezoz' diye ektiğimiz, buğdayların yemleri ya da yem bitkilerini 3 defa sularız. Su olmadığı zaman bunlar kurur, tarlalar kuruduğu zaman elde etmiş olduğumuz ürünler azalır. Dolayısıyla hayvanlarımıza bu yemi veremeyiz" dedi.
İlçede bir milyona yakın küçükbaş hayvanın olduğunu belirten Onay "600 bin dönüm arazi var. Bunun 220 bini ovada. Şu an hayvanlarımızı satmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu kış yedireceğimiz yem yok Yemlerimizi, kendimiz tarlalarımızdan istihsal ederdik" açıklamasını yaptı.
Onay, kuraklığın meydana getirdiği susuzluktan dolayı bölgedeki tarımın çok gerilediğine dikkat çekti ve hayvanların piyasada ucuza satıldığını söyledi.
Onay, sözlerine şu şekilde devam ett:
"iftçimiz çok mağdur durumdadır. Burası Anadolu'nun diğer yerine benzemiyor. Nehil Çayı'nın götürdü 52 metreküp, şu anda 7 ile 8 metreküpe düştü. Bunlar da ovada kullanılmaz durumda. Ovanın taban su seviyesi 2 ile 3 metredeydi. Şimdi 25 ile 30 santimetreye düştü."
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