https://tr.sputniknews.com/20211004/son-50-yilin-en-kurak-donemini-yasayan-yuksekovada-600-bin-donum-arazi-kurudu-1049489684.html

'Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan' Yüksekova'da 600 bin dönüm arazi kurudu

'Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan' Yüksekova'da 600 bin dönüm arazi kurudu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Yüksekova... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T03:45+0300

2021-10-04T03:45+0300

2021-10-04T03:49+0300

yaşam

türkiye

hakkari

küresel ısınma

yüksekova

kuraklık

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Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Yüksekova'da tarım arazilerini de etkiledi. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbaharda ise beklenen yağışları almayan ilçede kuraklık endişe verici boyutta. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Kuru tarım yapılan arazilerde de rekolte düştü.Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kuraklığın hayvancılığı da etkilediğini belirterek, "İlçemiz, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İlkbahar 'bezoz' diye ektiğimiz, buğdayların yemleri ya da yem bitkilerini 3 defa sularız. Su olmadığı zaman bunlar kurur, tarlalar kuruduğu zaman elde etmiş olduğumuz ürünler azalır. Dolayısıyla hayvanlarımıza bu yemi veremeyiz" dedi.İlçede bir milyona yakın küçükbaş hayvanın olduğunu belirten Onay "600 bin dönüm arazi var. Bunun 220 bini ovada. Şu an hayvanlarımızı satmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu kış yedireceğimiz yem yok Yemlerimizi, kendimiz tarlalarımızdan istihsal ederdik" açıklamasını yaptı.Onay, kuraklığın meydana getirdiği susuzluktan dolayı bölgedeki tarımın çok gerilediğine dikkat çekti ve hayvanların piyasada ucuza satıldığını söyledi.Onay, sözlerine şu şekilde devam ett:

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türkiye, hakkari, küresel ısınma, yüksekova, kuraklık