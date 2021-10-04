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https://tr.sputniknews.com/20211004/yumurtacilar-maliyetine-satiyoruz-1049501480.html
Yumurtacılar: Maliyetine satıyoruz
Yumurtacılar: Maliyetine satıyoruz
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarında aylık bazda yüzde 16.5 ve yıllık bazda yüzde 69.8 artış görülmesini... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T14:09+0300
2021-10-04T14:09+0300
ekonomi
enflasyon
yumurta
zam
fiyat
fiyat artırımı
fahiş fiyat
üretici
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Bloomberg HT’ye konuk olan Afyon, yumurtanın fahiş fiyatlı emtia arasında görülmesinin üreticilere yapılan bir haksızlık olduğunu, enflasyona rağmen yumurtayı maliyetine sattıklarını bu sebeple öncelikle yem ve diğer girdilerinin sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdi.Afyon’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
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enflasyon, yumurta, zam, fiyat, fiyat artırımı, fahiş fiyat, üretici

Yumurtacılar: Maliyetine satıyoruz

14:09 04.10.2021
© AA / Mustafa ÇiftçiYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© AA / Mustafa Çiftçi
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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarında aylık bazda yüzde 16.5 ve yıllık bazda yüzde 69.8 artış görülmesini değerlendirdi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Afyon, yumurtanın fahiş fiyatlı emtia arasında görülmesinin üreticilere yapılan bir haksızlık olduğunu, enflasyona rağmen yumurtayı maliyetine sattıklarını bu sebeple öncelikle yem ve diğer girdilerinin sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Afyon’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon demek fiyat artışları demek. 2021 yılı ocak ayı ilk haftasında 76 kuruş olan üreticiden çıkış fiyatı şu anda 78 kuruş ve bazı sebeplerden dolayı 72 kuruşa üreticiden çıkıyorsa, "zam nerede?", "enflasyon nerede?". Şunu bilmemiz gerekiyor yumurta üretimi için yem gerekli ve bu yem 1 sene önce ton başına 1890 lira iken şu an 3500 lira oldu. Yumurta fiyatları geri gitmişse bunları iyi irdelememiz gerekiyor. 80 kuruş olması beklenen yumurtanın 72 kuruş bandında olması kurtarmayabilir. Yem girdilerimizi standarda bağlamamız lazım. Diğer girdilerimizi de sabitlemeden yumurtanın yüzde 16’lık artışı üreticileri rencide etmekte. Maliyetine satabiliyoruz, o yüzden fahiş fiyatlarda emtia olarak yumurtayı da almak biz üreticilere yapılan bir haksızlıktır."

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