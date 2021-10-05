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https://tr.sputniknews.com/20211005/abdli-profesor-selepak-sosyal-aglardaki-cokusun-ifsalara-denk-gelmesi-soru-isaretleri-olusturdu-1049550094.html
ABD’li Profesör Selepak: Sosyal ağlardaki çöküşün ifşalara denk gelmesi soru işaretleri oluşturdu
ABD’li Profesör Selepak: Sosyal ağlardaki çöküşün ifşalara denk gelmesi soru işaretleri oluşturdu
ABD’de Florida Üniversitesi’nden Profesör Andrew Selepak, Facebook’a ait sosyal ağlar ve hizmetlerdeki kesintilerin sonuçlarının asgari olacağını, ancak olayın... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T19:27+0300
2021-10-05T19:27+0300
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Profesör Selepak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu kesintilerin mutlaka uzun vadeli sonuçları olacağını düşünmüyorum, ama insanların, yeni çıkan hikaye nedeniyle aksaklıkların çıktığı anı merak ediyor olmalı. Zamanlama,Facebook için biraz yanlış galiba” yorumunda bulundu.Hükümetin sosyal ağlardaki kesintiden çok Colonial Pipeline şirketinin mayıs ayında yaşadığı sorunuyla ilgilendiğini belirten ABD’li uzman, “Hükümet açısından, eğer bir örgüt veya hükümetin faaliyetiyle ilgili değilse Facebook ve Instagram’daki birkaç saatlik kesinti etkisi aslında ortalama bir kişinin günlük aktiviteleri üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip” dedi. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirkete ait sosyal ağ ve hizmetlerde yaşanan yaklaşık 7 saatlik kesintiden dolayı özür dileyerek Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’in tekrar çalışmaya başladığını duyurmuştu.Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklanmıştı.
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kesinti, facebook, whatsapp, instagram, ifşa

ABD’li Profesör Selepak: Sosyal ağlardaki çöküşün ifşalara denk gelmesi soru işaretleri oluşturdu

19:27 05.10.2021
© REUTERS / DADO RUVICFacebook, Whatsap, Instagram
Facebook, Whatsap, Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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ABD’de Florida Üniversitesi’nden Profesör Andrew Selepak, Facebook’a ait sosyal ağlar ve hizmetlerdeki kesintilerin sonuçlarının asgari olacağını, ancak olayın şirketle ilgili ifşalara denk gelmesinin soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.
Profesör Selepak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu kesintilerin mutlaka uzun vadeli sonuçları olacağını düşünmüyorum, ama insanların, yeni çıkan hikaye nedeniyle aksaklıkların çıktığı anı merak ediyor olmalı. Zamanlama,Facebook için biraz yanlış galiba” yorumunda bulundu.
Hükümetin sosyal ağlardaki kesintiden çok Colonial Pipeline şirketinin mayıs ayında yaşadığı sorunuyla ilgilendiğini belirten ABD’li uzman, “Hükümet açısından, eğer bir örgüt veya hükümetin faaliyetiyle ilgili değilse Facebook ve Instagram’daki birkaç saatlik kesinti etkisi aslında ortalama bir kişinin günlük aktiviteleri üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip” dedi.
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirkete ait sosyal ağ ve hizmetlerde yaşanan yaklaşık 7 saatlik kesintiden dolayı özür dileyerek Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’in tekrar çalışmaya başladığını duyurmuştu.
Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklanmıştı.
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