https://tr.sputniknews.com/20211005/adana-kebapcilar-odasindan-bahceliye-yanit-sonunda-terorist-olma-sirasi-bize-mi-geldi-1049552044.html

Adana Kebapçılar Odası'ndan Bahçeli'ye yanıt: Sonunda terörist olma sırası bize mi geldi?

Adana Kebapçılar Odası'ndan Bahçeli'ye yanıt: Sonunda terörist olma sırası bize mi geldi?

Adana Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, “Çok şaşkınız, biz binlerce kişinin ekmek kapısıyız. Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek” dedi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T20:45+0300

2021-10-05T20:45+0300

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akşam postasi

terörist

kebap

mustafa bahçeli

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MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” demişti. Adana Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, bu sözleri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayında yorumladı. Arslan, “Çok şaşkınız, biz binlerce kişinin ekmek kapısıyız. Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek” diye konuştu. 'Her şey bitti sıra biz kebapçılara mı geldi?'İşte Adana Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şefik Arslan’ın açıklamaları:“Çok şaşkınız. Bu kadar köklü ve bu kadar tecrübeli bir siyasi parti liderinin bu şekilde konuşmasının nedenini anlayamadım. Bahçeli, keşke biraz konuşmasını açsaydı da biz de ne demek istediğini anlasaydık. Birçok kebapçı var, bazılarının belki bir fabrikanın çalışanı kadar çalışanları vardır. Biz sürekli çalışacak birilerini ararız, nasıl oldu da işsizlikte payımız oluyor anlamış değiliz. Anladığımız tek şey Bahçeli’nin uzmanlık alanının ekonomi olmadığı. Hem odamıza kayıtlı esnaf arkadaşlarımız hem de başka şehirlerden meslektaşlarımız bizi arayıp, ‘’Bize neden terörist dedi? Neden bölücü dedi?’’ diye soruyorlar. MHP Adana İl başkanı çocukluk arkadaşımdır telefon açıp ben de ona soracağım. Daha önce soğan-patates fiyatları yükselince tüccarlara terörist benzetmesi yapılmıştı, demek ki sıra bize gelmiş. Her şey bitti sıra biz kebapçılara mı geldi?”

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2021

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terörist, kebap, mustafa bahçeli, аудио