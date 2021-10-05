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https://tr.sputniknews.com/20211005/agirligi-20-kilonun-uzerinde-dev-mantar-buldu-bahcesinde-sergileyecek-1049541022.html
Ağırlığı 20 kilonun üzerinde dev mantar buldu: Bahçesinde sergileyecek
Ağırlığı 20 kilonun üzerinde dev mantar buldu: Bahçesinde sergileyecek
Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan Kamil Sezer, dev mantar buldu. Sezer, mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu söyledi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:24+0300
2021-10-05T15:24+0300
2021-10-05T15:25+0300
yaşam
mersin
bahçe
mantar
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Esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.Sezer, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını anlatarak, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti" dedi.Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu vurgulayan Sezer, dev mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini söyledi.
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Ağırlığı 20 kilonun üzerinde dev mantar buldu: Bahçesinde sergileyecek 15:24 05.10.2021 (güncellendi: 15:25 05.10.2021)
Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan Kamil Sezer, dev mantar buldu. Sezer, mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu söyledi.
Esnaflık yapan Kamil Sezer,
mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.
Gezintisi sırasında
kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.
Sezer, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını anlatarak,
"Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımındedi. ilgisini çekti"
Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu vurgulayan Sezer,
dev mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini söyledi.