https://tr.sputniknews.com/20211005/agirligi-20-kilonun-uzerinde-dev-mantar-buldu-bahcesinde-sergileyecek-1049541022.html

Ağırlığı 20 kilonun üzerinde dev mantar buldu: Bahçesinde sergileyecek

Ağırlığı 20 kilonun üzerinde dev mantar buldu: Bahçesinde sergileyecek

Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan Kamil Sezer, dev mantar buldu. Sezer, mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu söyledi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:24+0300

2021-10-05T15:24+0300

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yaşam

mersin

bahçe

mantar

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Esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.Sezer, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını anlatarak, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti" dedi.Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu vurgulayan Sezer, dev mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini söyledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, bahçe, mantar