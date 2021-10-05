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AK Partili Akbaşoğlu: Milletimizin tüm kesimlerinin alım gücünü artıracağız
AK Partili Akbaşoğlu: Milletimizin tüm kesimlerinin alım gücünü artıracağız
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak halkın tüm kesimlerinin alım gücünü artıracaklarını söyledi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T18:37+0300
2021-10-05T18:37+0300
politika
tbmm
özgür özel
emin akbaşoğlu
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TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 27. Dönem 5. Yasama Yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde fiyatların piyasa fiyatlarına göre daha uygun olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Türkiye genelinde bu marketlerin binin üzerinde yaygınlaştırılacağı ve bu manada, daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerin halkımıza sunulacağı müjdesini verdi. Bu manada, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak milletimizin, halkımızın tüm kesimlerinin alım gücünü kesinlikle artıracağız. Her türlü spekülasyonla, her türlü istismarla da ilgili bakanlıklarımız ve ilgili idarelerimiz gerekli kontrolleri, denetimleri yapmaktadır; mücadelemiz de mutlaka kararlılıkla sürecektir." dedi.'TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı'İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılında bütün siyasi partilere ve milletvekillerine başarılar diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu market alışverişi sonrası açıklama yaptığını anımsatan Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği markette bile ürünler iki yılda yüzde yüz artmıştır. Bu durum ekonominin kötü gidişinin, alım gücünün azaldığının, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığının; memura, çiftçiye, emekliye ve asgari ücretliye gelen zamların ise yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.Dervişoğlu, yargıda, dış politikada, eğitimde, ekonomide, sağlıkta, her alanda söz verilip yapılmayan vaatlerin İYİ Parti olarak takipçisi olacaklarını söyledi.'Bin 2 lirayı ödeyip de 'fiyatlar uygun' dedi'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşların beklentilerine uygun, halktan yana yasaların, müzakerelerin bol olduğu, münakaşanın az olduğu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ederek, yapıcı muhalefet çabalarına devam edeceklerini kaydetti.Özel, Covid salgınında vaka sayılarında yüksek seyrin devam ettiğini anımsatarak, salgından kurtulmak için aşının tek çare olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir marketine gittiğini ve alışveriş yaptığını hatırlatan Özel, "Et yoktu, süt yoktu, peynir yoktu, yağ yoktu; bol bol atıştırmalık, gofret, hacim tutacak para tutmayacak alışveriş ama sonunda bin 2 lira tuttu. Bin 2 lirayı ödeyip de 'fiyatlar uygun' diyen Recep Tayyip Erdoğan’a 2 bin 825 liralık asgari ücreti hatırlatırız; bunun içinde ev kirası olduğunu hatırlatırız; bunun içinde ısınma, elektrik, su gideri olduğunu hatırlatırız; arabaların bin liraya dolduğunu hatırlatırız. Bu kadar gerçeklikten kopmuş, vatandaşın çektiği sıkıntıdan bihaber anlayışın daha ne kadar iktidarda kalacağını merak eden milletimizin ve onlarla birlikte bizim, seçim için gün saydığımızı bir kez daha ifade ederiz." değerlendirmesini yaptı.Özel, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Adana İl Örgütünü ziyaretinde "Partili kimliğimiz var ama Bakan olarak bir devlet şapkamız var, ondan sıcak siyasete girmem." deyip yine kendi icraatlarını anlattığını belirterek, "Hep bakanları eleştiriyoruz, Varank’ı, Soylu’yu ama seçilmiş Meclise, milletin oy verdiği partilere saygılı davranan, bu sıralardan gitmiş bir arkadaşımıza da bu anlamda teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.
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tbmm, özgür özel, emin akbaşoğlu

AK Partili Akbaşoğlu: Milletimizin tüm kesimlerinin alım gücünü artıracağız

18:37 05.10.2021
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak halkın tüm kesimlerinin alım gücünü artıracaklarını söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 27. Dönem 5. Yasama Yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde fiyatların piyasa fiyatlarına göre daha uygun olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Türkiye genelinde bu marketlerin binin üzerinde yaygınlaştırılacağı ve bu manada, daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerin halkımıza sunulacağı müjdesini verdi. Bu manada, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak milletimizin, halkımızın tüm kesimlerinin alım gücünü kesinlikle artıracağız. Her türlü spekülasyonla, her türlü istismarla da ilgili bakanlıklarımız ve ilgili idarelerimiz gerekli kontrolleri, denetimleri yapmaktadır; mücadelemiz de mutlaka kararlılıkla sürecektir." dedi.

'TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılında bütün siyasi partilere ve milletvekillerine başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu market alışverişi sonrası açıklama yaptığını anımsatan Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği markette bile ürünler iki yılda yüzde yüz artmıştır. Bu durum ekonominin kötü gidişinin, alım gücünün azaldığının, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığının; memura, çiftçiye, emekliye ve asgari ücretliye gelen zamların ise yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.
Dervişoğlu, yargıda, dış politikada, eğitimde, ekonomide, sağlıkta, her alanda söz verilip yapılmayan vaatlerin İYİ Parti olarak takipçisi olacaklarını söyledi.

'Bin 2 lirayı ödeyip de 'fiyatlar uygun' dedi'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşların beklentilerine uygun, halktan yana yasaların, müzakerelerin bol olduğu, münakaşanın az olduğu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ederek, yapıcı muhalefet çabalarına devam edeceklerini kaydetti.
Özel, Covid salgınında vaka sayılarında yüksek seyrin devam ettiğini anımsatarak, salgından kurtulmak için aşının tek çare olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir marketine gittiğini ve alışveriş yaptığını hatırlatan Özel, "Et yoktu, süt yoktu, peynir yoktu, yağ yoktu; bol bol atıştırmalık, gofret, hacim tutacak para tutmayacak alışveriş ama sonunda bin 2 lira tuttu. Bin 2 lirayı ödeyip de 'fiyatlar uygun' diyen Recep Tayyip Erdoğan’a 2 bin 825 liralık asgari ücreti hatırlatırız; bunun içinde ev kirası olduğunu hatırlatırız; bunun içinde ısınma, elektrik, su gideri olduğunu hatırlatırız; arabaların bin liraya dolduğunu hatırlatırız. Bu kadar gerçeklikten kopmuş, vatandaşın çektiği sıkıntıdan bihaber anlayışın daha ne kadar iktidarda kalacağını merak eden milletimizin ve onlarla birlikte bizim, seçim için gün saydığımızı bir kez daha ifade ederiz." değerlendirmesini yaptı.
Özel, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Adana İl Örgütünü ziyaretinde "Partili kimliğimiz var ama Bakan olarak bir devlet şapkamız var, ondan sıcak siyasete girmem." deyip yine kendi icraatlarını anlattığını belirterek, "Hep bakanları eleştiriyoruz, Varank’ı, Soylu’yu ama seçilmiş Meclise, milletin oy verdiği partilere saygılı davranan, bu sıralardan gitmiş bir arkadaşımıza da bu anlamda teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.
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