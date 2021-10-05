Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon takımın başına getirdiği teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.Tecrübeli çalıştırıcı Akdeniz ekibinin başında çıktığı 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Ersun Yanal'ın takımı bu sezon ise 8 karşılaşmadan ikişer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.Bu sezon 9. teknik direktörBu sezon Süper Lig'de 8 hafta bitmesinin ardından takımlardan gönderilen teknik direktör sayısı 9 oldu.Süper Lig'de ayrılık raporu:1. Hafta: Şenol Can - Kasımpaşa2. Hafta: Yalçın Koşukavak - Kayserispor3. Hafta: Samet Aybaba - Adana Demirspor3. Hafta: Ünal Karaman - Göztepe3. Hafta: Çağdaş Atan - Alanyaspor6. Hafta: Bülent Uygun - Rizespor8. Hafta: Aykut Kocaman - Başakşehir8. Hafta: İrfan Buz - Yeni Malatyaspor8. Hafta: Ersun Yanal - Antalyaspor
Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon takımın başına getirdiği teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
Tecrübeli çalıştırıcı Akdeniz ekibinin başında çıktığı 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Ersun Yanal'ın takımı bu sezon ise 8 karşılaşmadan ikişer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetyaşadı.
Bu sezon 9. teknik direktör
Bu sezon Süper Lig'de 8 hafta bitmesinin ardından takımlardan gönderilen teknik direktör sayısı 9 oldu.