https://tr.sputniknews.com/20211005/bulent-ersoyun-babasi-hayatini-kaybetti-1049550429.html

Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T19:33+0300

2021-10-05T19:33+0300

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yaşam

bülent ersoy

baba

ölü

öldü

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Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy'un bu kez babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdiKısa süre önce evinde düşerek kalça kemiği kırılan Fikret Erkoç, eylül ayında hastanede tedavi altına alınmıştı. 90 yaşındak Erkoç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.NTV'de yer alan habere göre Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

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bülent ersoy, baba, ölü, öldü