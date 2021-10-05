Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy'un bu kez babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdiKısa süre önce evinde düşerek kalça kemiği kırılan Fikret Erkoç, eylül ayında hastanede tedavi altına alınmıştı. 90 yaşındak Erkoç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.NTV'de yer alan habere göre Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.
Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti.
Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy'un bu kez babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi
Kısa süre önce evinde düşerek kalça kemiği kırılan Fikret Erkoç, eylül ayında hastanede tedavi altına alınmıştı. 90 yaşındak Erkoç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
NTV'de yer alan habere göre Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.