https://tr.sputniknews.com/20211005/dunya-bu-kis-kuresel-bir-krizle-karsi-karsiya-kalabilir-1049526018.html

‘Dünya bu kış küresel bir krizle karşı karşıya kalabilir’

‘Dünya bu kış küresel bir krizle karşı karşıya kalabilir’

Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiğini... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T05:30+0300

2021-10-05T05:30+0300

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ekonomi

kriz

dünya

küresel

pandemi

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Michael Winfrey imzalı yazıda, koronavirüs pandemisinin tüm insanlar için büyük bir kriz haline geldiği, bunun tahıldan bilgisayar çiplerine kadar çoğu ürünün tedarikinde sorunlara yol açtığı ifade edildi.Fakat bu yıl bazı ülkelerde yeni sorunların ortaya çıktığını yazan Winfrey, İngiltere’de yaşanan büyük yakıt sıkıntısına ve sürücü eksikliği yüzünden süpermarket raflarının boş olmasına dikkat çekti.Gazeteci, “Ancak sorunlar diğer ülkeleri de tehdit ediyor” ifadesini kullandı.Bu kış, Kuzey Yarımküre’deki sıcaklıkların farklı piyasalar üzerinde etkiye sahip olacağı ve meteorologların en karamsar tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda enerji kaynakları eksikliğinin büyük krize yol açacağı kaydedildi.Enerji kaynakları için kavganın başladığı belirtilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi: Pandemi yüzünden geçen kışın çok zor geçtiğini kaydeden Winfrey, bu yıl durumun daha iyi olmasını beklememe çağrısında bulundu.

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2021

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kriz, dünya, küresel, pandemi