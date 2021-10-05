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‘Dünya bu kış küresel bir krizle karşı karşıya kalabilir’
‘Dünya bu kış küresel bir krizle karşı karşıya kalabilir’
Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiğini... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T05:30+0300
2021-10-05T05:30+0300
ekonomi
kriz
dünya
küresel
pandemi
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Michael Winfrey imzalı yazıda, koronavirüs pandemisinin tüm insanlar için büyük bir kriz haline geldiği, bunun tahıldan bilgisayar çiplerine kadar çoğu ürünün tedarikinde sorunlara yol açtığı ifade edildi.Fakat bu yıl bazı ülkelerde yeni sorunların ortaya çıktığını yazan Winfrey, İngiltere’de yaşanan büyük yakıt sıkıntısına ve sürücü eksikliği yüzünden süpermarket raflarının boş olmasına dikkat çekti.Gazeteci, “Ancak sorunlar diğer ülkeleri de tehdit ediyor” ifadesini kullandı.Bu kış, Kuzey Yarımküre’deki sıcaklıkların farklı piyasalar üzerinde etkiye sahip olacağı ve meteorologların en karamsar tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda enerji kaynakları eksikliğinin büyük krize yol açacağı kaydedildi.Enerji kaynakları için kavganın başladığı belirtilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi: Pandemi yüzünden geçen kışın çok zor geçtiğini kaydeden Winfrey, bu yıl durumun daha iyi olmasını beklememe çağrısında bulundu.
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kriz, dünya, küresel, pandemi

‘Dünya bu kış küresel bir krizle karşı karşıya kalabilir’

05:30 05.10.2021
© AAEkonomi, hizmet, artış
Ekonomi, hizmet, artış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.
Michael Winfrey imzalı yazıda, koronavirüs pandemisinin tüm insanlar için büyük bir kriz haline geldiği, bunun tahıldan bilgisayar çiplerine kadar çoğu ürünün tedarikinde sorunlara yol açtığı ifade edildi.
Fakat bu yıl bazı ülkelerde yeni sorunların ortaya çıktığını yazan Winfrey, İngiltere’de yaşanan büyük yakıt sıkıntısına ve sürücü eksikliği yüzünden süpermarket raflarının boş olmasına dikkat çekti.
Gazeteci, “Ancak sorunlar diğer ülkeleri de tehdit ediyor” ifadesini kullandı.
Bu kış, Kuzey Yarımküre’deki sıcaklıkların farklı piyasalar üzerinde etkiye sahip olacağı ve meteorologların en karamsar tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda enerji kaynakları eksikliğinin büyük krize yol açacağı kaydedildi.
Enerji kaynakları için kavganın başladığı belirtilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:
“Çin, kotalar üzerinde kömür arzı sağlama emri verdi, bu da Avrupa’da gaz ve elektrik fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Bu da Hollanda’da, kıtanın en büyük sera ağının kapanmasına yol açtı, bu da gıda arzını etkileyebilecek. Fransa, düzenlenmiş gaz tarifelerini artırmayı yasakladı ve elektrik vergilerini düşürdü. Ayrıca, dünya genelinde buğday stokları düşerken tahıl üretim tahminleri giderek kötüleşiyor.”
Pandemi yüzünden geçen kışın çok zor geçtiğini kaydeden Winfrey, bu yıl durumun daha iyi olmasını beklememe çağrısında bulundu.
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