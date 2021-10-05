Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211005/elektrik-diregine-idrarini-yaparken-akima-kapilarak-oldu-1049531418.html
Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü
Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü
Uşak'ta iddialara göre bir genç, elektrik direğine tuvaletini yaparken akıma kapılarak öldü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T11:39+0300
2021-10-05T11:39+0300
2021-10-05T11:38+0300
yaşam
elektrik
uşak
idrar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049531393_2:0:811:455_1920x0_80_0_0_033aed324f78915bbc646f693aeceafd.png
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak Bölme'de arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.Hayatını kaybettiAmbulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049531393_103:0:710:455_1920x0_80_0_0_44efb9b4143daee6cfa645f4d6750598.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elektrik, uşak, idrar
Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü
Uşak'ta iddialara göre bir genç, elektrik direğine tuvaletini yaparken akıma kapılarak öldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak Bölme'de arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.
Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.