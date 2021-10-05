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Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü
Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü
Uşak'ta iddialara göre bir genç, elektrik direğine tuvaletini yaparken akıma kapılarak öldü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T11:39+0300
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elektrik
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Edinilen bilgilere göre olay, Uşak Bölme'de arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.Hayatını kaybettiAmbulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
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elektrik, uşak, idrar

Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü

11:39 05.10.2021
© İHAElektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü
Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA
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Uşak'ta iddialara göre bir genç, elektrik direğine tuvaletini yaparken akıma kapılarak öldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak Bölme'de arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.
Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
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