https://tr.sputniknews.com/20211005/elektrik-diregine-idrarini-yaparken-akima-kapilarak-oldu-1049531418.html

Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü

Elektrik direğine idrarını yaparken akıma kapılarak öldü

Uşak'ta iddialara göre bir genç, elektrik direğine tuvaletini yaparken akıma kapılarak öldü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T11:39+0300

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yaşam

elektrik

uşak

idrar

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Edinilen bilgilere göre olay, Uşak Bölme'de arkadaşıyla tarlada bulunan S.U., tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.Hayatını kaybettiAmbulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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elektrik, uşak, idrar