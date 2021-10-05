Eski Danimarka Başbakanı Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını duyurdu

France 24’ün haberine göre, eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliği'ndeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.Söz konusu tacizi basınla paylaşan Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Valery Giscard d'Estaing’in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.Schmidt, "Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı" ifadelerini kullandı.Daha önce de bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.
Eski Danimarka Başbakanı Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.
France 24’ün haberine göre, eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliği'ndeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Söz konusu tacizi basınla paylaşan Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Valery Giscard d'Estaing’in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.
Schmidt, "Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı" ifadelerini kullandı.
“I saw Giscard d’Estaing seated next to me and he grabbed my thigh under the table. I asked myself what was going on, I changed places... ” Helle Thorning-Schmidt, the former Danish prime minister wrote in Blondinens betragtninger https://t.co/hMt8DxfDrW