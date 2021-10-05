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İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir"... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
operasyon
terörle mücadele
içişleri bakanlığı
terörist
ismail çataklı
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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operasyon, terörle mücadele, içişleri bakanlığı, terörist, ismail çataklı

İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

10:30 05.10.2021
© AAİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız koordinesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; Turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 21.05.2021 tarihinde sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirilmişti. Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ’ suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik 05.10.2021 tarihinde “Sahil Rüzgârı-2” kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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