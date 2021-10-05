Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211005/imamogla-geldikleri-gibi-gittiler-1049556412.html
İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler…
İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim 1923'te İngiltere önderliğindeki müttefik güçlerin İstanbul'dan çekilişine yönelik paylaşımda... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T23:48+0300
2021-10-05T23:59+0300
türkiye
istanbul
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a84af8614f65e9b2500e791a6a8c35b.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un Kurtuluşu'na yönelik paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geldikleri gibi gittiler…" denildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426288_267:0:1227:720_1920x0_80_0_0_b3fe06da4fa834266ac77f060806a17b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler…

23:48 05.10.2021 (güncellendi: 23:59 05.10.2021)
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim 1923'te İngiltere önderliğindeki müttefik güçlerin İstanbul'dan çekilişine yönelik paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Geldikleri gibi gittiler…" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un Kurtuluşu'na yönelik paylaşımda bulundu.
İmamoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geldikleri gibi gittiler…" denildi.
240000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:07Lübnan ordusu: Arsal'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ​​ele geçirildi
00:06'Düşünen Maymun' kayalığı: 'Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum'
00:00Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
Dünİmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler…
DünCHP'li Tanrıkulu: Açlık sınırının altında yaşayan hanelere ücretsiz elektrik teklifimiz reddedildi
Dün'Sosyal ağların ve anlık yazışma uygulamalarının çalışmasında büyük çaplı kesintiler kaçınılmaz'
Dün‘Afganistan sağlık sistemi çökme riskiyle karşı karşıya’
DünBurak Elmas, 100 günlük bilançoyu açıkladı
Dünİstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında
DünDidim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu
Dün4 milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Dünİki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 23'e yükseldi
Dünİskoç turistler ATV ile yuvarlandığı 25 metrelik uçurumdan kurtarıldı
DünEski çalışanı, ABD Senatosu'nda Facebook'u suçladı: Hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor
DünTelgram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı
Dünİzmir’de okulda gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci tedavi altına alındı
DünVedat Milor ve Bahçeli'nin Basın Danışmanı arasında 'Bölücü Kebapçılar' tartışması
DünTaksilerde yeni dönem: BiTaksi ile temassız ödeme başlıyor
DünMerkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
DünFatih Terim'ın kızı Merve Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı