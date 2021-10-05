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https://tr.sputniknews.com/20211005/imamogla-geldikleri-gibi-gittiler-1049556412.html
İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler…
İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler…
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim 1923'te İngiltere önderliğindeki müttefik güçlerin İstanbul'dan çekilişine yönelik paylaşımda... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T23:48+0300
2021-10-05T23:48+0300
2021-10-05T23:59+0300
türkiye
istanbul
ekrem imamoğlu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un Kurtuluşu'na yönelik paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geldikleri gibi gittiler…" denildi.
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İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler… 23:48 05.10.2021 (güncellendi: 23:59 05.10.2021)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim 1923'te İngiltere önderliğindeki müttefik güçlerin İstanbul'dan çekilişine yönelik paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Geldikleri gibi gittiler…" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un Kurtuluşu'na yönelik paylaşımda bulundu.
İmamoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "
Geldikleri gibi gittiler…" denildi.