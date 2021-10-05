https://tr.sputniknews.com/20211005/johnson-polisten-yapmasini-istediginiz-seyin-kapsamini-genisletirseniz-sorunu-daha-da-buyutursunuz-1049535173.html
Johnson: Polisten yapmasını istediğiniz şeyin kapsamını genişletirseniz, sorunu daha da büyütürsünüz
Johnson: Polisten yapmasını istediğiniz şeyin kapsamını genişletirseniz, sorunu daha da büyütürsünüz
İngiltere Başbakanı Johnson, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından kadın düşmanlığının 'nefret suçu' sayılması için... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T13:02+0300
2021-10-05T13:02+0300
2021-10-05T13:02+0300
ingiltere
boris johnson
polis
kadın
sarah everard
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele için ülkede çok fazla yasa olduğunu ancak birçoğunun doğru uygulanmadığını belirtti. Kadın düşmanlığının nefret suçu haline getirilmesi için yapılan kampanyaların hatırlatılması üzerine Johnson, şu ifadeleri kullandı: "Yeni yasalar çıkarmak yerine, mevcut yasaları uygulamak gerekiyor. Tamamen dürüst olmak gerekirse, polisten yapmasını istediğiniz şeyin kapsamını genişletirseniz, sorunu daha da büyütmüş olursunuz. Yapmanız gereken, polisin çok gerçek suçlara, birçok insanın hissettiği gerçek adaletsizlik ve ihanet duygusuna odaklanmasını sağlamak." Sarah Everard cinayeti sonrası polise duyulan güven tartışılıyor Kampanyacılar, İngiltere ve Galler'de kadın düşmanlığının nefret suçu haline getirilmesi çağrısında bulunuyor. Böylelikle yargıçların ceza verme yetkilerinin artırılması ve cezanın artırılması isteniyor. İskoçya'da ise kadın düşmanlığının ayrı bir suç olup olmayacağı konusunda bir çalışma grubu şubat ayında rapor sunacak. Tepki çeken cinayet Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
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ingiltere, boris johnson, polis, kadın, sarah everard
Johnson: Polisten yapmasını istediğiniz şeyin kapsamını genişletirseniz, sorunu daha da büyütürsünüz
İngiltere Başbakanı Johnson, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından kadın düşmanlığının 'nefret suçu' sayılması için yürütülen kampanyalara ilişkin, "Yeni yasalar çıkarmak yerine, mevcut yasaları uygulamak gerekiyor" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele için ülkede çok fazla yasa olduğunu ancak birçoğunun doğru uygulanmadığını belirtti.
Kadın düşmanlığının nefret suçu haline getirilmesi için yapılan kampanyaların hatırlatılması üzerine
Johnson, şu ifadeleri kullandı: "Yeni yasalar çıkarmak yerine, mevcut yasaları uygulamak gerekiyor. Tamamen dürüst olmak gerekirse, polisten yapmasını istediğiniz şeyin kapsamını genişletirseniz, sorunu daha da büyütmüş olursunuz. Yapmanız gereken, polisin çok gerçek suçlara, birçok insanın hissettiği gerçek adaletsizlik ve ihanet duygusuna odaklanmasını sağlamak."
Sarah Everard cinayeti sonrası polise duyulan güven tartışılıyor
Kampanyacılar, İngiltere ve Galler'de kadın düşmanlığının nefret suçu haline getirilmesi çağrısında bulunuyor. Böylelikle yargıçların ceza verme yetkilerinin artırılması ve cezanın artırılması isteniyor. İskoçya'da ise kadın düşmanlığının ayrı bir suç olup olmayacağı konusunda bir çalışma grubu şubat ayında rapor sunacak.
Tepki çeken cinayet
Sarah Everard
, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.