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Koronavirüs temaslı oğluyla gezintiye çıkan babaya 4 bin 50 lira ceza
Koronavirüs temaslı oğluyla gezintiye çıkan babaya 4 bin 50 lira ceza
Kırıkkale'de koronavirüs temaslısı oğluyla birlikte ticari taksiyle gece yarısı gezintiye çıkan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T04:12+0300
2021-10-05T04:12+0300
koronavirüs
ceza
temas
karantina
koronavirüs
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, karantina ihlali yapan kişilere yönelik denetimler yapılıyor. Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı'nda trafik kontrol noktası oluşturan polis, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Gece yarısı babasıyla birlikte ticari taksiyle gezintiye çıkan 16 yaşındaki S.D, GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kovid-19 PCR testi pozitif olan bir arkadaşından dolayı S.D.'nin temaslı duruma düştüğünü belirledi. Karantina ihlali yapan S.D'nin babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. S.D. yeniden evinde karantinaya alındı.
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ceza, temas, karantina, koronavirüs

Koronavirüs temaslı oğluyla gezintiye çıkan babaya 4 bin 50 lira ceza

04:12 05.10.2021
© İHA / HASAN AYTemaslı oğluyla gezintiye çıkan babaya ceza
Temaslı oğluyla gezintiye çıkan babaya ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA / HASAN AY
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Kırıkkale'de koronavirüs temaslısı oğluyla birlikte ticari taksiyle gece yarısı gezintiye çıkan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, karantina ihlali yapan kişilere yönelik denetimler yapılıyor.
Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı'nda trafik kontrol noktası oluşturan polis, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Gece yarısı babasıyla birlikte ticari taksiyle gezintiye çıkan 16 yaşındaki S.D, GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Kovid-19 PCR testi pozitif olan bir arkadaşından dolayı S.D.'nin temaslı duruma düştüğünü belirledi. Karantina ihlali yapan S.D'nin babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. S.D. yeniden evinde karantinaya alındı.
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