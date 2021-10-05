https://tr.sputniknews.com/20211005/muharrem-incenin-yanina-gelen-bir-genc-kameralari-firsat-bilip-ortaokul-aski-kaana-seslendi-1049542049.html

Muharrem İnce'nin yanına gelen bir genç, kameraları fırsat bilip ortaokul aşkı Kaan'a seslendi

Muharrem İnce'nin yanına gelen bir genç, kameraları fırsat bilip ortaokul aşkı Kaan'a seslendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin çalışmaları kapsamında Türkiye'yi dolaşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bulunan İnce'nin... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:45+0300

2021-10-05T15:45+0300

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yaşam

sosyal medya

muharrem ince

genç kız

aşk

memleket partisi

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Partisinin çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Aydın'da bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin gezisi sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. İnce, vatandaşlarla birlikte dolaştığı sırada yanına gelen bir genç kız çekim yapan kameraları fırsat bildi. Ortaokul aşkına seslenen genç "Kaan seni çok sevdim. Sana çok aşık oldum" dedi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, muharrem ince, genç kız, aşk, memleket partisi