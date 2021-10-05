https://tr.sputniknews.com/20211005/musa-orhanin-avukatindan-unlu-oyuncu-farah-zeynep-abdullah-hakkinda-suc-duyurusu-1049548527.html

Musa Orhan’ın avukatından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Musa Orhan’ın avukatından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Batman'da, intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'ın avukatı, Farah Zeynep Abdullah hakkında... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T18:43+0300

2021-10-05T18:43+0300

2021-10-05T18:45+0300

yaşam

suç duyurusu

ezgi mola

musa orhan

farah zeynep abdullah

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.Tutuksuz sanık Orhan’ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.İddianame, Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada ‘Ezgi Mola yalnız değildir’ etiketiyle başlatılan kampanyada Mola’ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola’ya destek oldu.Kararın ardından, sosyal medya üzerinden Mola’ya yine destek mesajları gelirken, bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, atılan tweet üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek Farah Zeynep Abdullah hakkında müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Akkuş, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

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suç duyurusu, ezgi mola, musa orhan, farah zeynep abdullah