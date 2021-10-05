https://tr.sputniknews.com/20211005/park-ji-sung-manchester-united-taraftarlarina-kopek-eti-uyarisi-1049531566.html

Park Ji-sung'dan Manchester United taraftarlarına 'köpek eti' uyarısı

Park Ji-sung'dan Manchester United taraftarlarına 'köpek eti' uyarısı

Güney Koreli futbolcu Park Ji-sung, Manchester United taraflarlarına, Korelilerin köpek eti yediği ifadesinin geçtiği tezahuratı bırakma çağrısı yaptı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T11:44+0300

2021-10-05T11:44+0300

2021-10-05T11:49+0300

spor

ırkçı hareket

wolverhampton

manchester united

park ji-sung

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Eski Manchester United orta saha oyuncusu Park Ji-sung, kulübün taraftarlarını Korelilerin 'köpek eti' yediği ifadesinin geçtiği tezahuratı bırakma çağrısı yaptı.Kulübün resmi podcast yayınına kpnuk olan Park, sözgelimi tezahuratı takımın formasını giydiği dönemde duyduğunda da rahatsız olduğunu belirtti.Bahsi geçen tezahurat, Manchester United taraftarları tarafından Wolverhampton'un yeni transferi Hee-Chan Hwang'un sahaya çıktığı sırada söylenmişti.Park, açıklamasında, "United taraftarlarının bu şarkıyla Hwang'ı gücendirmediğini biliyorum ama yine de taraftarlara, bu kelimeyi kullanmayı bırakmalarını öğretlemeliyim, ki bu, son zamanlarda genellikle Kore halkına karşı ırkçı bir hakarettir" dedi.'Tarihte köpek eti yediğimiz doğrudur ama işler değişti'Park, "Şimdi 10 yıl sonra bile şarkıyı dinlerken, o zamanlar hissettiğim bu rahatsızlığı aşmaya çalışan bir genç olan kendim için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.'Kore'de işlerin çok değiştiğini' belirten Park, şöyle devam etti: "Tarihte köpek eti yediğimiz doğrudur, ancak bugünlerde, özellikle genç nesil, gerçekten sevmiyorlar. Bu şarkıyı duyunca Koreliler rahatsız oluyor."'Üç Akciğerli Park'Üstün kondisyonu sebebiyle 'Üç Akciğerli Park' lakabıyla anılan Park Ji-sung, 2005 ile 2012 yılları arasında Manchester United formasıyla 200'den fazla müsabakada forma giymiş, takımının 4 Premier Lig şampiyonluğu ve 2008 Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olmuştu.QPR ve PSV Eindhoven'daki marifetlerinin ardından Park, 2014 yılında 19 kupa ile Asya'nın en çok ödül kazanan oyuncusu olarak emekliye ayrılmıştı.K-League tarafı Jeonbuk Hyundai Motors'ta danışmanlık rolü üstlenmek için ayrılmadan önce 2014'ten 2021'e kadar Manchester United'ın küresel temsilcisi olarak görev yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210927/guney-korede-kopek-eti-tuketimi-yasaklaniyor-1049280292.html

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ırkçı hareket, wolverhampton, manchester united, park ji-sung