Playboy dergisinin kapağında ilk kez bir eşcinsel var

Yayın hayatına 1953'te başlayan, geçen yıl ise dijitale geçme kararı alan Playboy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bretman Rock'un açıklamalarından birkaç ifadeyi kullandı: "Playboy'un kapağına bir erkeği taşıması LGBT topluluğu, kahverengi topluluk için çok büyük olay. İnanılmaz bir şey. Tam bir 'Oha, bu gerçek mi?' hissiyatı. Ayrıca çok tatlıyım." Rock da kapak oluşunu yine Twitter hesabından derginin simgesi olan tavşan kostumüne atfen "Playboy tavşanı oldum" diyerek kutladı. YouTube'daki makyaj videolarıyla üne kavuşan, Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi olan, LGBT topluluğunun da büyük destekçilerinden Rock aynı zamanda dergiye kapak olan 3. erkek. Daha önce Eylül 2017'de hayatını kaybeden dergi kurucusu Hugh Hefner ve müzisyen Bad Bunny, Playboy kapağını süslemişti. Rock'ın kapağa taşınması aynı zamanda derginin LGBT topluluğuna destek için attığı bir diğer adım olma özelliği taşıyor. Nitekim geçen yıl bir diğer sosyal medya fenomeni Victoria Volkova, Playboy Meksika'nın kapağına taşıdığı ilk trans birey oldu.
Filipinler doğumlu 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bretman Rock, dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy'a kapak olan ilk eşcinsel olarak tarihe geçti.
Yayın hayatına 1953'te başlayan, geçen yıl ise dijitale geçme kararı alan Playboy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bretman Rock'un açıklamalarından birkaç ifadeyi kullandı: "Playboy'un kapağına bir erkeği taşıması LGBT topluluğu, kahverengi topluluk için çok büyük olay. İnanılmaz bir şey. Tam bir 'Oha, bu gerçek mi?' hissiyatı. Ayrıca çok tatlıyım."
YouTube'daki makyaj videolarıyla üne kavuşan, Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi olan, LGBT topluluğunun da büyük destekçilerinden Rock aynı zamanda dergiye kapak olan 3. erkek. Daha önce Eylül 2017'de hayatını kaybeden dergi kurucusu Hugh Hefner ve müzisyen Bad Bunny, Playboy kapağını süslemişti.
Rock'ın kapağa taşınması aynı zamanda derginin LGBT topluluğuna destek için attığı bir diğer adım olma özelliği taşıyor. Nitekim geçen yıl bir diğer sosyal medya fenomeni Victoria Volkova, Playboy Meksika'nın kapağına taşıdığı ilk trans birey oldu.