'Sosyal ağların ve anlık yazışma uygulamalarının çalışmasında büyük çaplı kesintiler kaçınılmaz'

Rus Zvezda televizyonuna konuk olan fütürist Danila Medvedev, sosyal medya platformlarında dün yaşanan kesintiler ile ilgili yorumunda, sosyal ağların ve anlık yazışma uygulamalarının güvenilirliğine yeterince dikkat edilmediğinden bu servislerin çalışmalarında büyük çaplı kesintilerin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.Çok daha önemli sistemlerin de çökebileceğine dikkat çeken Medvedev, Facebook’taki kesintinin bu bağlamda şans olarak değerlendirilebileceğinin altını çizdi:‘Sayısallaşmak için ek motivasyon gerekiyor’Toplumun sayısallaşma yolunu her zaman desteklemediğini söyleyen uzman, bu fenomenin bir örneği olarak birkaç yıldır geleneksel kağıt kitaplardan daha popüler olmayı başaramayan e-kitapları hatırladı.Medvedev, “Sayısallaşmaya doğru ilerlemek için ek motivasyon gerekiyor. Örneğin Kovid, uzaktan çalışma ile ilgili birçok uygulamanın acilen devreye alınmasına yol açtı” diye konuştu.Sayısal teknolojilerin entegrasyonunun ancak doğru alanda uygulanması halinde faydalı olduğuna, bu nedenle tam olarak neyin ve hangi amaçla sayısallaştırılacağını anlamanın önemli olduğuna dikkat çeken fütürist, küresel çapta kesintilere uğrayabilecek sosyal ağların ve anlık mesajlaşma programlarının henüz alternatifleri olmadığını vurguladı.Medvedev, “Nükleer santraller ya da ulusal savunma gibi ciddi sistemlerin yönetimi söz konusu olduğunda, sistemlerin güvenilirliğini ve yedeklenmesini sağlayan, her koşulda çalışacak şekilde nasıl tasarlanacağını bilen uzmanlar var. WhatsApp veya Instagram gibi göreceli olarak daha önemsiz şeyler söz konusu olduğunda ise bu sistemlerin güvenirliği ile ilgili şartların da daha az olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rus fütürist Medvedev, sosyal ağların ve anlık yazışma uygulamalarının güvenilirliğine yeterince dikkat edilmediğinden bu servislerin çalışmalarında büyük çaplı kesintilerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Rus Zvezda televizyonuna konuk olan fütürist Danila Medvedev, sosyal medya platformlarında dün yaşanan kesintiler ile ilgili yorumunda, sosyal ağların ve anlık yazışma uygulamalarının güvenilirliğine yeterince dikkat edilmediğinden bu servislerin çalışmalarında büyük çaplı kesintilerin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
“Şirketler sayısal alanı tekellerine almaya çalışıyor. En büyük olmak istiyorlar, her şeyi kendi ellerinde toplamak istiyorlar, oysa büyük ve tekel altında olan şey, tüm kullanıcılar için mutlak surette ek riskler yaratıyor. Örneğin e-posta sistemi, Facebook, Instagram veya WhatsApp'taki mesajlaşma sisteminden çok daha güvenilirdir, çünkü herhangi bir şirkete ait değildir, bir protokoldür ve öylesine ‘çökemez’.”
‘Sayısallaşmak için ek motivasyon gerekiyor’
Toplumun sayısallaşma yolunu her zaman desteklemediğini söyleyen uzman, bu fenomenin bir örneği olarak birkaç yıldır geleneksel kağıt kitaplardan daha popüler olmayı başaramayan e-kitapları hatırladı.
Medvedev, “Sayısallaşmaya doğru ilerlemek için ek motivasyon gerekiyor. Örneğin Kovid, uzaktan çalışma ile ilgili birçok uygulamanın acilen devreye alınmasına yol açtı” diye konuştu.
Medvedev, “Nükleer santraller ya da ulusal savunma gibi ciddi sistemlerin yönetimi söz konusu olduğunda, sistemlerin güvenilirliğini ve yedeklenmesini sağlayan, her koşulda çalışacak şekilde nasıl tasarlanacağını bilen uzmanlar var. WhatsApp veya Instagram gibi göreceli olarak daha önemsiz şeyler söz konusu olduğunda ise bu sistemlerin güvenirliği ile ilgili şartların da daha az olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.