https://tr.sputniknews.com/20211005/tumor-alininca-91-kilodan-70-kiloya-dustu-1049532916.html

Tümör alınınca 91 kilodan 70 kiloya düştü

Tümör alınınca 91 kilodan 70 kiloya düştü

Yumurtalıklarından 20 kiloluk tümör çıkarılan 25 yaşındaki Kader İşçi, 91 kilodan 70 kiloya düştü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T12:20+0300

2021-10-05T12:20+0300

2021-10-05T12:20+0300

yaşam

tunceli

kanser

ameliyat

doktor

tümör

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Tunceli'de yaşadığı sırada şişkinlik şikayeti ile doktora başvuran 25 yaşındaki Kader İşçi, hızla kilo almaya devam edince önce ikinci çocuğuna hamile olduğunu sandı. Ancak gebelik testi negatif çıktı. Şişkinliğinin enfeksiyon kaynaklı olabileceği söylendi ve bir süre idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gördü. Şikayetleri bitmediği gibi, şişkinliğine hazımsızlık da eklendi ve artık günlük hayatını sürdürmekte zorlanmaya başladı. Manisa'da tekrar doktora giden genç kadına çekilen MR'ın ardından aylar sonra teşhis konabildi. 7 ay içinde 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan İşçi'nin yumurtalıklarında 35-40 cm çapında dev bir kitle olduğu tespit edildi. İstanbul'a gelen İşçi, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol'a başvurdu ve hemen ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.'Pandemiden sonra büyümüş kistler arttı'Doç. Dr. Şenol, İşçi'nin yaklaşık bir ay önce kendilerine başvurduğunu anlatarak "Karnında oldukça büyük bir şişlik vardı ve ultrasonda baktığımda kocaman bir kist olduğunu gördüm. Daha sonra bu kistin yumurtalık kisti olduğunu anladık ve ameliyat gerektiğine karar verdik. Bu yaştaki hastalarda bu kadar büyük kistleri açıkçası çok sık görmüyoruz. Özellikle buna bağlı karın şişliğini de zaten bu hastalarda çok görmüyoruz. Genellikle ileri evre yumurtalık kanserlerinde karın şişliği olur. Yumurtalık kistleri bir kaç santimden, Kader'in durumunda olduğu gibi 50-60 santime kadar değişen boyutlara ulaşabiliyor. Hastalar genellikle gebe olduklarını ya da kilo aldıklarını sanıyorlar. Ne yazık ki pandemiden dolayı da doktora gelmek konusunda insanlar biraz daha isteksizler. O yüzden bu kistleri bugünlerde daha ilerlemiş olarak görüyoruz" dedi.'Literatürde çok sık görmüyoruz'Yumurtalık kistlerine çok büyük boyutlara geldikten sonra tanı koymanın çok kolay olduğunu ama ilk başlarda oluşan karın şişliğinin gaz, hazımsızlık gibi şikayetlerle karıştırılabildiğine işaret eden Doç. Dr. Şenol, "Bu hastalarımızın bu işlerle ilgilenen jinekolojik onkoloji hekimlerine gittiğinde tanı alması daha kolay oluyor genellikle. Kader'deki gibi dev kistlere, boyutu itibariyle literatürde de oldukça nadir rastlıyoruz. Kader'in kisti oldukça büyük ve literatürde de sıralamaya girebilir" diye konuştu.Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkolojik hastaların çok başvurduğu ve zor ameliyatların çok yapıldığı bir hastane olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şenol, bu türden vakalara kendi merkezlerinde sıkça rastladıklarını anlatarak bu ameliyatların asıl hekim açısından zor olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: 'İyi huylu kitleler hızlı büyümez'Kader İşçi'den çıkarılan kitlenin gri form, yani "borderline" denilen "orta düzeyde riskli" kistlerden olduğunu da anlatan Doç. Dr.Şenol, sözlerini şöyle noktaladı:

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tunceli, kanser, ameliyat, doktor, tümör