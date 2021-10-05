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Yunan futbolcu Tsoumanis, aracında ölü bulundu
Yunan futbolcu Tsoumanis, aracında ölü bulundu
Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta forma giyen Tsoumanis, aracında ölü bulundu. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:19+0300
2021-10-05T15:19+0300
2021-10-05T15:19+0300
spor
yunanistan
selanik
futbolcu
ölü
nikos tsoumanis
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Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi.Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.Haberde, Tsoumanis'in ölüm nedenine ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.
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yunanistan, selanik, futbolcu, ölü, nikos tsoumanis
Yunan futbolcu Tsoumanis, aracında ölü bulundu
Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta forma giyen Tsoumanis, aracında ölü bulundu.
Yunan futbolcu
Nikos Tsoumanis'in, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi.
Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.
Haberde, Tsoumanis'in ölüm nedenine ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.