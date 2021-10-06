ABD'de 200 bine yakın koronavirüs test kiti geri çağrıldı

FDA, dün, evde uygulanabilen Ellume Kovid-19 testlerinin hatalı biçimde pozitif sonuç verebiliyor olduğu konusunda vatandaşları uyardı. Burundan süprüntü almak için bir çubuk ve akıllı telefon uygulamasıyla kullanılan testin negatif sonuç vermesi halinde ise bir sorun yok. Bu sebeple testi uygulayıp pozitif sonuç alanların hemen yetkililerle iletişime geçmeleri, bu yıl nisan- ağustos ayları arasında gönderilmiş kitlerden birini elinde bulunduranların da bu kitleri değiştirmesi gerekiyor. Ellume CEO'su Dr. Sean Parsons kitlerdeki sıkıntının son birkaç haftada fark ettiklerini ve imalat sürecindeki bir hatadan kaynaklandığını söylese de ticari sır olmasını gerekçe göstererek tam sebebi açıklamadı. Öte yandan ne FDA ne de Ellume kaç kitin geri çağrıldığına dair kesin bir sayı verdi ama New York Times gazetesi sayının 200 bin civarı olduğunu yazdı. Gazeteye göre ABD'ye gönderilen 427 bin kit söz konusu sorunu taşıyor, bunların yarısı da halihazırda kullanılmış kitler. Pozitif sonuçların kaç tanesinin hatalı olduğu da bilinmiyor.
ABD'ye Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı 3.5 milyondan fazla koronavirüs test kiti tedarik eden Avustralya merkezli firma Ellume, henüz nedeni belli olmayan bir imalat hatası nedeniyle yaklaşık 200 bin kiti geri çağırdı.
FDA, dün, evde uygulanabilen Ellume Kovid-19 testlerinin hatalı biçimde pozitif sonuç verebiliyor olduğu konusunda vatandaşları uyardı.
Burundan süprüntü almak için bir çubuk ve akıllı telefon uygulamasıyla kullanılan testin negatif sonuç vermesi halinde ise bir sorun yok.
Today, the @US_FDA issued a safety communication to alert test users, caregivers, health care personnel, and the public of the potential for false positive results with certain lots of the Ellume #COVID19 Home Test due to a recently identified manufacturing issue. pic.twitter.com/uYSJ9U4DBu
Bu sebeple testi uygulayıp pozitif sonuç alanların hemen yetkililerle iletişime geçmeleri, bu yıl nisan- ağustos ayları arasında gönderilmiş kitlerden birini elinde bulunduranların da bu kitleri değiştirmesi gerekiyor.
Ellume CEO'su Dr. Sean Parsons kitlerdeki sıkıntının son birkaç haftada fark ettiklerini ve imalat sürecindeki bir hatadan kaynaklandığını söylese de ticari sır olmasını gerekçe göstererek tam sebebi açıklamadı.
Öte yandan ne FDA ne de Ellume kaç kitin geri çağrıldığına dair kesin bir sayı verdi ama New York Times gazetesi sayının 200 bin civarı olduğunu yazdı. Gazeteye göre ABD'ye gönderilen 427 bin kit söz konusu sorunu taşıyor, bunların yarısı da halihazırda kullanılmış kitler.
Pozitif sonuçların kaç tanesinin hatalı olduğu da bilinmiyor.