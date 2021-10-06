https://tr.sputniknews.com/20211006/asi-nehrini-su-sumbulleri-kapladi-1049580171.html

Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı

Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı

Hatay’ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:40+0300

2021-10-06T16:40+0300

2021-10-06T16:40+0300

yaşam

hatay

asi nehri

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Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.Antakyalılar da Asi Nehri’nin bir an önce su sümbüllerinden temizlenmesini istedi.

hatay

asi nehri

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hatay, asi nehri