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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211006/bitcoin-51-bin-dolarin-uzerini-gordu-1049579039.html
Bitcoin 51 bin doların üzerini gördü
Bitcoin 51 bin doların üzerini gördü
Bitcoin günlük yüzde 4.6 yükselerek 51 bin doların üzerine tırmandı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T16:03+0300
2021-10-06T16:03+0300
2021-10-06T16:03+0300
ekonomi
bitcoin
ethereum
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Dün 3 ayın ardından 50 bin doların üzerini gören Bitcoin yükselişini bugüne de taşıdı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.6 yükselerek 51 bin 660 dolara çıktı. Böylece Bitcoin'in son 1 haftadaki yükselişi yüzde 22'yi buldu. Habertürk'ün aktardığına göre piyasa değeri bakımından 2. büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3 değer kazanarak 3.480 doları gördü.
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bitcoin, ethereum
Bitcoin 51 bin doların üzerini gördü
Bitcoin günlük yüzde 4.6 yükselerek 51 bin doların üzerine tırmandı.
Dün 3 ayın ardından 50 bin doların üzerini gören Bitcoin yükselişini bugüne de taşıdı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.6 yükselerek 51 bin 660 dolara çıktı.
Böylece Bitcoin'in son 1 haftadaki yükselişi yüzde 22'yi buldu.
Habertürk'ün aktardığına göre piyasa değeri bakımından 2. büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3 değer kazanarak 3.480 doları gördü.