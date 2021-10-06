Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a veda etti: 'Her hikayenin bir sonu vardır'

"Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum."