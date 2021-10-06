https://tr.sputniknews.com/20211006/galatasaraydan-mostafa-mohamed-karari-1049578892.html

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed’in geleceği belli oldu. Teknik heyet, yönetime Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınması yönünde... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:03+0300

2021-10-06T16:03+0300

2021-10-06T16:03+0300

spor

mostafa mohamed

galatasaray

bonservis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048477198_28:0:650:350_1920x0_80_0_0_5eed396e2c0dcd55583cef22069c44bd.jpg

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed için kararını verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında 2 gol atan Mısırlı futbolcunun son dönemde antrenman performansının da arttığı öğrenildi.Sezona kötü başlayan ve Bordeaux’ya transferi son anda iptal olan Mohamed, gösterdiği bu çıkışla Galatasaray’daki geleceğini tayin etti.Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor sundu.Galatasaray, devre arasına kadar 4 milyon dolar ödeyerek 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilecek.Yönetim, Muhammed’in performansının yükselişi ile birlikte daha sonra yüksek bir bonservis bedel karşılığında satışını planlıyor.Bununla birlikte teknik heyet çift forvetli sisteme geçiş yapabilir. Fatih Terim’in milli aradan sonra bazı maçlarda mevcut 3 forvetten 2’sini sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.Diğer yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetimde oldukları ilk 100 gün içindeki vaatlerini değerlendirdi.Başkan Elmas, 100 günlük vaatlerinin yüzde 77.1'ini gerçekleştirdiklerini ifade etti.Galatasaray - Fenerbahçe 'ezeli rekabet ebedi dostluk' paketi hazırlandığını da belirten Burak Elmas, yakında projenin detaylarının açıklanacağı duyurdu.Elmas, yönetim olarak 100 günlük süreçte belirledikleri vaatler dışında ekstra çalışmalarda yaptıklarını dile getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mostafa mohamed, galatasaray, bonservis