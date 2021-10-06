https://tr.sputniknews.com/20211006/izzet-yildizhan-ben-bulent-ersoya-4-hafta-dayanabilmistim-1049563077.html

İzzet Yıldızhan: Ben Bülent Ersoy'a 4 hafta dayanabilmiştim

İzzet Yıldızhan: Ben Bülent Ersoy'a 4 hafta dayanabilmiştim

İzzet Yıldızhan da Bülent Ersoy'a isyan ettiMustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerilime ilişkin konuşan sanatçı İzzet Yıldızhan "Ben Mustafa abiden daha... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T06:56+0300

2021-10-06T06:56+0300

2021-10-06T06:55+0300

yaşam

bülent ersoy

mustafa keser

izzet yıldızhan

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Sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Yakında bir TV programıyla ekranlara döneceğini belirten Yıldızhan, Bülent Ersoy'un Mustafa Keser ile yaşadığı gerilim hakkında konuştu.'Ben daha sabırlı çıktım'Snob Magazin'in haberine göre, Mustafa Keser'in durumu sorulan İzzet Yıldızhan, "Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Ben 4 hafta dayanabilmiştim, kendisi 2 hafta dayanabildi. Bülent Ersoy'un artık böyle programlar yapmaması lazım. Bu tarz programlarda olmak yerine daha çok sağlığına dikkat etmesi lazım. Bu tarz sanatçılarımızın kendilerini koruması ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir.'Daha sert açıklamalarda bulunmuştum'Benim böyle bir rahatsızlığım olsa, tüm samimiyetimle söylüyorum bu tarz işlerin içinde yer almam. Bu karmaşanın içine kendimi sokmam. Tekrar o konulara girmek istemiyorum açıkçası ama ben o dönem Mustafa Keser'den daha sert açıklamalarda bulunmuştum. Bu süreçte de açıklamalarım halkta karşılık bulmuştu. Neticede halk tarafından kabul görmüş bazı sanatçılarla çalışmak zordur" açıklamasında bulundu.'Bülent Ersoy'a üzülmedim, suç onda'Son olarak Bülent Ersoy'un orkestrasının Güney Kıbrıs'ta tutuklanmasıyla ilgili ise; "Bu süreçte o arkadaşlara gerçekten çok üzüldüm. Bülent Ersoy'a üzülmedim. Orkestra da çalışan kişiler günlük işe gidip gelen, ailesine bakan, çocuğu olan insanlar. Ben aynı pozisyonda olsam, kesinlikle dönmezdim oradan. Baktığınız zaman Bülent Ersoy'un bugün Türkiye'de her tarafta kabul gören bir kimliği var.Ben orada olsam Başbakan'a kadar çıkar gerekli girişimlerde bulunur, suçu olmayan o insanları orada bırakmazdım. Biz konsere gittiğimiz zaman PCR testini yapan benim menajerim. Orkestranın bundan haberi yok ki? Yani tüm sorumluluk bizde bu durumda. Baktığınız zaman burada suç Bülent Ersoy'da" dedi.

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bülent ersoy, mustafa keser, izzet yıldızhan