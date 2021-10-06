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https://tr.sputniknews.com/20211006/kilicdaroglu-erdogandan-saglik-raporu-istemek-artik-bir-devlet-guvenligi-meselesi-haline-gelmistir-1049575629.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'dan sağlık raporu istemek artık bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'dan sağlık raporu istemek artık bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T14:49+0300
2021-10-06T14:49+0300
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
anayasa
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen" ifadelerini kullandı. Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bugün yaptığı konuşmada, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan eski AK Parti Milletvekili İsmail Kahraman'ın "Anayasalarda değişmez hükümler olmamalı" açıklamasına dair konuştu.Erdoğan, konuşmasında "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Bu CHP’nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı bir ajandaya farklı bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, anayasa

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'dan sağlık raporu istemek artık bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir

14:49 06.10.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bugün yaptığı konuşmada, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan eski AK Parti Milletvekili İsmail Kahraman'ın "Anayasalarda değişmez hükümler olmamalı" açıklamasına dair konuştu.
Erdoğan, konuşmasında "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Bu CHP’nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı bir ajandaya farklı bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullandı.
181100
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