https://tr.sputniknews.com/20211006/kulupler-birligi-hakem-kararlari-nedeniyle-olaganustu-toplandi-yol-haritasi-belirlendi-1049583421.html

Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı: 'Yol haritası belirlendi'

Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı: 'Yol haritası belirlendi'

Kulüpler Birliği Vakfı, ligde yaşanan hakem kararları sonrasında olağanüstü toplandı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:23+0300

2021-10-06T18:23+0300

2021-10-06T18:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

kulüpler birliği

hakem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049583682_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_138a43b3c732f6ab46f0e5e21eb48174.jpg

Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve yönetim kurulunun bir araya geldiği toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarıyla alakalı olarak olağanüstü toplandıklarını belirtti.'TFF Başkanı'yla görüşeceğiz'Ağaoğlu, kulüplerin hakem kararlarında ciddi sıkıntıları olduğunu vurguladı:TFF'nin, Süper Lig'i Avrupa'nın en önemli 5-6 büyük liginden biri olarak gördüğünü ancak tüm yapıların onlarla uyumlu olmadığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:20 yıldır yönetimlerin değiştiğini ancak sorunların giderilmediğini anlatan Ağaoğlu, "Bu sürede bildiğim kadarıyla 150'nin üzerinde kulüp başkanı değişti. Ancak bazı isimler orada hiç değişmiyor. Türk futbolunun yapı taşı kulüplerdir, endüstrinin en önemli hatları kulüplerdir. Kulüplerin birlikte almış olduğu bir karar futbolu daha ileriye taşıyacak. Buna kimsenin 'hayır' diyeceğini sanmıyorum. Burada yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantıdaki başkanlarımızın hepsi aynı görüşü paylaşıyordu" değerlendirmesinde bulundu.Geçen hafta geniş kapsamlı toplantıda da aynı gündem maddesinin konuşulduğunu ve oy birliğiyle aynı düşüncede buluşulduğunun altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği, hakem