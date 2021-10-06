https://tr.sputniknews.com/20211006/mhp-turkiyenin-asli-gucu-analar-bacilar-kurultayi-duzenleyecek-1049588712.html

MHP, 'Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’ düzenleyecek

MHP, 'Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’ düzenleyecek

MHP Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, ‘Eli Belinde’ motifinden ilham aldıklarını belirttikleri ‘Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T20:50+0300

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, ‘Eli Belinde’ motifinden ilham aldıklarını belirttikleri ‘Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’nı gerçekleştirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de katılacağı kurultay, 10 Ekim pazar günü saat 11.00’de Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.Kurultaya ilişkin açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık “Anadolu’nun uçsuz bucaksız kültürel simgelerinin en çok kullanılanlarından biri de “Eli Belinde” motifidir. Başta halı, kilim dokumalarında, ahşap evlerin oyma süslerinde, takılarda karşımıza çıkan bu kültürel miras, annelik ve verimlilik sembolü, gelin kız, çocuklu kız, ana kız gibi isimlerle de anılan bu motif aynı zamanda kadının ailedeki rolünü ve gücünü ifade ediyor” dedi.

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mhp, kurultay